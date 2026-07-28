Vecinos hallan sin vida al actor Wang Kai horas después de salir del rodaje de una serie

La industria del entretenimiento en Taiwán se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento del actor Wang Kai, reconocido por sus participaciones en populares dramas televisivos como Lavender, "The Pawnshop No. 8" y "Snow Angel". El intérprete murió el 26 de julio, a los 44 años, en su residencia ubicada en el distrito de Da'an, en la ciudad de Taipéi.

De acuerdo con la información difundida por el diario "China Times", la noticia tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a sus compañeros de trabajo, ya que apenas un día antes el actor se encontraba grabando la longeva serie de televisión Una vida de cien sabores, producción en la que desempeñaba un papel de relevancia dentro de la trama.

Según los productores del programa, Wang Kai concluyó su jornada de filmación alrededor de las 5:00 de la tarde del 25 de julio. Sin embargo, horas antes de la grabación prevista para la tarde del día siguiente, el equipo recibió una inesperada comunicación de su representante confirmando el fallecimiento del actor.

Las autoridades informaron que, aproximadamente a la 1:00 de la tarde del 26 de julio, vecinos del edificio alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a Wang Kai sin respuesta en el interior de su apartamento. Cuando el personal médico llegó al lugar, el intérprete ya no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en la escena.

La policía asumió la investigación del caso y trabaja para esclarecer las circunstancias del deceso. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte.

Tras conocerse la noticia, representantes del equipo de producción expresaron sus condolencias a la familia del actor y destacaron la importancia de Wang Kai dentro del proyecto televisivo. Asimismo, informaron que la producción está reorganizando de manera urgente el calendario de grabaciones mientras brinda apoyo a los familiares en los preparativos funerarios.

Una trayectoria marcada por el talento y la perseverancia

Wang Kai, cuyo nombre real era Wang Jianlong, nació en 1982 en Kaohsiung. A los 17 años decidió trasladarse solo a Taipéi para perseguir su sueño de convertirse en actor, objetivo que comenzó a materializarse gracias a su participación en el exitoso drama juvenil Lavender, producción que lo dio a conocer entre el público.

Con el paso de los años consolidó una destacada carrera en la televisión taiwanesa, formando parte de producciones de gran popularidad como "The Pawnshop No. 8" y "Snow Angel", entre otras.

En una etapa de su vida decidió alejarse temporalmente del mundo artístico para administrar un bar en Pekín. No obstante, en 2011 regresó a la actuación tras adoptar el nombre artístico de Wang Kai, iniciando una nueva etapa profesional que le permitió reconectar con la audiencia y participar nuevamente en exitosas producciones televisivas.

Su repentina partida ha generado una profunda consternación en el medio artístico y entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a una carrera que dejó una huella importante en la televisión asiática.

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