Kinito Méndez explica cambios en la distribución de regalías de la Sociedad de Autores

Krisspy, Kinito Méndez, Pochy Familia y Nelson de la Olla, miembros de la directiva de Sgacedom, durante el encuentro con la prensa celebrado por la entidad. ( SEVERO RIVERA )

En un encuentro con la prensa encabezado por el presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), Kinito Méndez, la entidad defendió el nuevo modelo de distribución de regalías, al asegurar que garantiza mayor transparencia, equidad y apego a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, al tiempo que reafirmó la legalidad de sus estatutos frente a una acción judicial promovida por un grupo de afiliados.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, Kinito Méndez explicó que el propósito del encuentro era aclarar las inquietudes surgidas en torno a la gestión de la institución y ofrecer información de primera mano sobre las transformaciones implementadas.

"Estamos con la sociedad para aclarar algunas cosas que se han dicho. Tenemos que aclararlas y llamamos a los amigos para que todo se aclare esta noche. Esa es la idea", expresó el presidente de Sgacedom

Nuevo sistema de regalías

A seguidas, el compositor Pochy Familia, miembro de la directiva y experto en derecho de autor, explicó que el nuevo sistema sustituyó el modelo de distribución utilizado en administraciones anteriores, el cual, según afirmó, se sustentaba en criterios discrecionales que generaban conflictos entre los autores.

Indicó que la actual metodología utiliza reportes suministrados por la empresa internacional Monitor Latino, contratada para medir las ejecuciones públicas de las obras musicales, lo que permite calcular objetivamente las regalías que corresponden a cada autor.

"La regalía se paga en función de la comunicación pública de las obras. Quien más difusión tiene, más recibe, y quien menos difusión tiene, recibe en esa misma proporción", explicó Pochy Familia durante su intervención.

El compositor sostuvo que el sistema elimina cualquier margen de subjetividad, ya que cada distribución se realiza sobre la base del número de veces que una obra fue difundida y del monto disponible para repartir en cada período.

Asimismo, señaló que los autores reciben informes periódicos sobre el comportamiento de sus obras, una práctica que, a su juicio, fortalece la transparencia del proceso y permite a cada socio verificar cómo se calculan sus regalías.

Defensa de los estatutos

En materia jurídica, el asesor legal Joselito Bautista defendió las disposiciones estatutarias que establecen un sistema de votación proporcional al valor económico de las obras administradas por cada socio.

Explicó que la gestión colectiva administra derechos patrimoniales de naturaleza privada, por lo que el principio de representación responde a criterios económicos y no al modelo de "una persona, un voto", utilizado en organizaciones sindicales o asociaciones de otra naturaleza.

Agregó que la decisión emitida por el Tribunal Superior Administrativo fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia, instancia que deberá pronunciarse sobre la controversia.

Beneficios para los afiliados

La directiva también destacó los programas de asistencia médica, ayudas sociales y capacitación que desarrolla Sgacedom para sus afiliados, incluyendo iniciativas relacionadas con propiedad intelectual, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la industria musical.

Indicó que estos programas buscan fortalecer el desarrollo profesional de los compositores y ampliar los beneficios que reciben los miembros de la entidad.

Llamado a la unidad

Al concluir el encuentro, Kinito Méndez exhortó a los autores y compositores a acercarse a Sgacedom para conocer de primera mano las transformaciones implementadas por la institución y evitar que informaciones imprecisas generen confusión entre los afiliados.

La entidad reiteró su compromiso de continuar defendiendo la legalidad de sus estatutos y consolidar un modelo de gestión sustentado en la transparencia, la equidad y la protección de los derechos patrimoniales de los creadores dominicanos