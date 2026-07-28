Giovanny Cruz Durán presenta dos nuevas obras literarias en Cuesta Libros

El escritor, dramaturgo y académico de la lengua Giovanny Cruz Durán pondrá en circulación sus más recientes obras, «Ecos de sangre» y «Apuntes en libros usados», el próximo 6 de agosto en Cuesta Libros. ( SUMINISTRADA )

El dramaturgo y académico de la lengua Giovanny Cruz Durán pondrá en circulación sus dos más recientes obras, Ecos de sangre y Apuntes en libros usados, durante un acto que se celebrará el próximo 6 de agosto, a las 6:30 de la tarde, en el auditorio de Cuesta Libros.

Las publicaciones, editadas por Editorial Santuario, serán presentadas por el escritor y Premio Nacional de Literatura, Tony Raful, en un encuentro abierto al público.

Con Ecos de sangre, Cruz Durán profundiza en la cultura y la cosmovisión taína, un tema recurrente en su producción literaria. El autor ha manifestado en diversas ocasiones su interés por la mitología de los primeros habitantes de la isla, a la que considera una de las más ricas entre las civilizaciones que ha estudiado.

La obra convierte el universo taíno en argumento teatral desde una perspectiva que trasciende el ámbito local. A partir de un acontecimiento insular, el dramaturgo construye una historia de alcance universal, incorporando además expresiones del idioma taíno, como ya había hecho en su poemario Areytos: cantos entre el cielo y la tierra.

Por su parte, Apuntes en libros usados propone una reflexión sobre la memoria, el deterioro humano, la enfermedad y el papel de la literatura como espacio de resistencia frente al olvido.

Valoración crítica

El catedrático e investigador Carlos Manuel Abaunza define la obra como un texto que trasciende la estructura teatral convencional para convertirse en una exploración filosófica sobre la existencia.

"Hay obras que no se leen; se atraviesan como un umbral. Apuntes en libros usados pertenece a esa rara estirpe de textos que comprenden que el teatro no es únicamente representación, sino desdoblamiento ontológico", afirma Abaunza en su valoración crítica de la publicación.

El especialista añade que la pieza construye "un laberinto donde cada objeto tiene memoria y cada memoria se defiende del olvido", al tiempo que presenta a sus personajes como reflejos de una misma conciencia enfrentada al paso del tiempo, la enfermedad y la fragilidad humana.

Con estas dos nuevas publicaciones, Giovanny Cruz Durán amplía una trayectoria literaria que abarca la dramaturgia, la narrativa, la poesía y el ensayo, consolidándose como una de las voces más relevantes de las letras dominicanas contemporáneas.

amplía una trayectoria literaria que abarca la dramaturgia, la narrativa, la poesía y el ensayo, consolidándose como una de las voces más relevantes de las letras dominicanas contemporáneas. El acto de puesta en circulación reunirá a escritores, académicos, gestores culturales y lectores interesados en conocer las más recientes propuestas del autor