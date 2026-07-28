"Quisqueyanos valientes" llegará a Univision y ViX como antesala de la Gran Parada Dominicana

El especial televisivo "Quisqueyanos valientes" ha sido creado y producido por la periodista Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria. ( FUENTE EXTERNA )

El especial televisivo "Quisqueyanos valientes", creado y producido por la periodista Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria, será transmitido por Univision 41 en Nueva York, Univision Puerto Rico y la plataforma de streaming ViX el próximo 9 de agosto, como parte de la programación previa a la Gran Parada Dominicana de Nueva York.

La emisión será posible mediante un acuerdo entre TelevisaUnivision y la casa productora dominicana Postopia, responsable de la realización del proyecto, que tendrá así su primera difusión para la audiencia de Estados Unidos y Puerto Rico.

El especial, con una duración de una hora, presenta las historias de atletas dominicanos que participaron en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, centrándose en los procesos de preparación, los desafíos enfrentados durante sus carreras y el recorrido que los llevó a representar al país en la competencia regional.

La producción forma parte del proyecto "Quisqueyanos valientes", desarrollado por Postopia durante tres temporadas con el objetivo de documentar la trayectoria de deportistas dominicanos mediante un formato de reportaje documental.

Roberto Yáñez, vicepresidente senior de Estrategia de Contenidos y Operaciones de TelevisaUnivision, señaló que la incorporación del especial a las plataformas del grupo responde al interés de difundir historias vinculadas con la comunidad dominicana y su aporte en distintos ámbitos.

Por su parte, Jessica Hasbún indicó que la transmisión coincidirá con la celebración de la Gran Parada Dominicana de Nueva York, una fecha de relevancia para la diáspora dominicana, mientras que Kelvin Liria afirmó que la producción busca documentar el recorrido de atletas que han representado al país en competencias internacionales.

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El especial "Quisqueyanos valientes" será transmitido el domingo 9 de agosto a las 10:00 de la mañana (hora del Este), antes del inicio de la Gran Parada Dominicana de Nueva York, a través de Univision 41 Nueva York, Univision Puerto Rico y ViX.