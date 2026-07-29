Miss RD Universo celebra su 70 aniversario con una gala final este jueves 30 de julio

Las aspirantes durante la presentación oficial de candidatas de la 70 edición del Miss RD Universo. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

La Organización Miss República Dominicana Universo celebrará este jueves 30 de julio, a las 8:00 de la noche, la gala final de la edición 2026 del certamen, en la que conmemora sus 70 años.

El evento se realizará en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde 30 candidatas representantes de provincias y comunidades del país competirán por la corona. La transmisión será en vivo por Color Visión (Canal 9).

Fátima Bosch estará en la gala

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, asistirá a la ceremonia y será la encargada de coronar a la nueva representante dominicana para el certamen internacional.

La conducción estará a cargo de Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira. En la parte artística se presentarán Magic Juan, Dalvin La Melodía y Ebenezer Guerra.

La ganadora recibirá una corona diseñada por Alex Thomas, inspirada en elementos de la identidad dominicana y el Caribe. La pieza incorpora cristales austriacos, zafiros azules y detalles que hacen referencia a la antigua moneda "palmita" y a los colores de la bandera nacional.

Votación y entradas

Las candidatas llegan a la final tras competir en las pruebas preliminares de traje típico, traje de gala y traje de baño.

El público podrá votar por su favorita a través de la aplicación Sendwave RD para otorgarle un pase al Top 10.

Las boletas para asistir a la gala final están disponibles en Uepa Tickets.

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