Museo Nacional de Historia y Geografía explora origen de la identidad dominicana desde la genética

Andrés Fortunato, José G. Guerrero Sánchez, Carlos Muñoz, Eulalia Flores, Luis Acosta Moreta y Juan Lora de León durante la conferencia en el Museo Nacional de Historia y Geografía. ( FUENTE EXTERNA )

¿Qué revela la genética sobre el origen de los dominicanos? Esa fue la interrogante que abordó el antropólogo e investigador Carlos J. Muñoz, durante la conferencia organizada por el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) como parte de su programa académico.

En la conferencia ¿Qué dice la genética? ¿Somos indígenas, españoles o africanos? Una perspectiva biocultural de la identidad, se abordaron conceptos como los haplogrupos, la ancestralidad y las migraciones humanas, mostrando cómo esta evidencia complementa la historia, la arqueología y la antropología para comprender el origen y la diversidad de las poblaciones.

También exploró la construcción de la identidad desde una perspectiva biocultural, destacando que la identidad humana surge de la interacción entre procesos biológicos, históricos y culturales.

A través de ejemplos comparativos entre distintas poblaciones del mundo, se discutió cómo diversos pueblos han construido sus narrativas de origen e identidad y cuál ha sido el papel de la genética en ese proceso.

Asimismo, el expositor reflexionó sobre los alcances, limitaciones y desafíos de esta disciplina, resaltando su importancia para comprender no solo la historia de la República Dominicana, sino también la evolución humana y la permanente búsqueda de nuestras raíces.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.

Sobre el conferencista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/img6840-2-cff871af.jpg Las investigaciones de Carlos J. Muñoz se centran en la antropología biocultural.

Carlos J. Muñoz es antropólogo por la Southern New Hampshire University, Estados Unidos. Actualmente cursa la Maestría en Antropología Sociocultural en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sus investigaciones se centran en la antropología biocultural, con énfasis en los estudios de la conciencia, la cognición, los estados alterados de conciencia, los psicodélicos serotoninérgicos, la evolución humana y la primatología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/img6835-c2c0af6f.jpg El antropólogo realizó la conferencia ¿Qué dice la genética? ¿Somos indígenas, españoles o africanos?. (FUENTE EXTERNA)

Es miembro de la Asociación Americana de Antropología, la Asociación Americana de Antropología Biológica y la Sociedad Internacional de Primatología. Ha desarrollado investigaciones primatológicas en la República Dominicana, enfocadas en el comportamiento de primates no humanos y su bienestar.

Sus intereses de investigación convergen en los estudios bioculturales del comportamiento humano, integrando perspectivas biológicas y socio-culturales.

De igual forma, ha realizado distintas capacitaciones en genética, lenguas indoeuropeas, evolución humana, comportamiento y conservación de primates, etnobotánica, ciencias de los psicodélicos serotoninergicos y la neurobiología de los psicoactivos en instituciones como Johns Hopkins University, Emory University, Duke University, University of Minnesota, University of Colorado Boulder, el American Museum of Natural History y el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas Prof. Rafael M. Moscoso (UASD).