¿Quiénes son las top 10 del Miss República Dominicana?

Una de las elegidas se llevará la corona esta noche. ( JUAN GUIO )

La edición número 70 del Miss República Dominicana 2026 continúa desarrollándose en medio de ovaciones y sorpresas la noche de este jueves en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La gala dio un giro con la selección del Top 10 de una manera diferente: la candidata de San José de Ocoa inauguró el grupo gracias a los votos del público enviados por la plataforma "Sendwave". Con su elección, la organización informó que la modelo pasará oficialmente a ser embajadora de la marca.

Las seleccionadas

Las siguientes nueve finalistas que completaron el Top 10 fueron:

Miss Distrito Nacional

Miss Santiago

Miss Monte Plata

Miss Santo Domingo de Guzmán

Miss Azua

Miss Samaná

Miss Concepción de La Vega

Miss Monseñor Nouel

Miss La Vega

Luego inició el segmento de preguntas y respuestas, el cual fue realizado por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.

Posterior al desfile en traje de baño con la música del cantante dominicano Magic Juan, las concursantes desfilaron en traje de gala, donde los jueces tuvieron la oportunidad de apreciar su elegancia, calidad de pasarela y los despampanantes vestuarios llenos de brillo y plumas.

Los conductores de esta edición, Carolina Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira, presentaron al Top 20 del Miss República Dominicana Universo 2026.

Top 20

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-105158-pm-febfd2b5.jpeg Las candidatas desfilaron en traje de gala. (JUAN GUIO)

Miss Samaná

Miss Monte Plata

Miss San José de Ocoa

Miss Miss Santo Domingo de Guzmán

Miss Santo Domingo de Guzmán Miss Azua

Miss Concepción de La Vega

Miss Concepción de La Vega Miss Monseñor Nouel

Miss La Vega

Miss Distrito Nacional

M iss Punta Cana

iss Punta Cana Miss Valverde

Miss Santiago de los Caballeros

de los Caballeros Miss Higüey

Miss Santiago

Miss Peravia

Miss Peravia Miss San Pedro de Macorís

Miss Comunidad USA Norte

Miss Santo Domingo Norte

Miss Comunidad USA Sur

Miss Comunidad USA Sur Miss Santiago Rodríguez

Premios especiales

La gala también reconoció atributos particulares:Miss Popularidad, Valentina Campion - Samaná, Miss Superación: Mayra Joli, candidata de Santo Domingo Norte por su Historia viral por regresar al certamen 35 años después con 60 años de edad.

Miss Elegancia: Elena Izzo Anselmi representante del Distrito Nacional, Miss Fotografía: Melissa Domínguez de Azua, Miss Cuerpo: Paola Michelle Cruz García - Santiago, Miss Comunicación: Yisqueiris Del Rosario Fulgencio de La Romana.

Glamour y propósito social

Las 37 candidatas oficiales fueron presentadas previamente, donde compartieron sus primeras impresiones en una edición que busca alejarse del molde tradicional de los concursos de belleza. Entre las participantes figuran influenciadoras, actrices, presentadoras y comunicadoras, como muestra de la diversidad que se abre paso en estos certámenes.

Bajo la dirección de Magali Febles, esta edición conmemorativa levanta una importante bandera social enfocada en la creación de "La Casa del Autismo", iniciativa impulsada para brindar apoyo integral a niños dentro del espectro autista y a sus familias.

"Deseo dejar un legado para las familias que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos. Los niños dentro del espectro merecen oportunidades y una sociedad más consciente y solidaria", expresó Febles en la gala.

Una de estas jóvenes será coronada y tendrá la responsabilidad de representar a la República Dominicana en Miss Universo 2026, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico.