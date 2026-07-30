¿Quiénes son las top 10 del Miss República Dominicana?
La actual Miss Universo, Fátima Bosch, realizó el segmento de preguntas y respuestas
La edición número 70 del Miss República Dominicana 2026 continúa desarrollándose en medio de ovaciones y sorpresas la noche de este jueves en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
La gala dio un giro con la selección del Top 10 de una manera diferente: la candidata de San José de Ocoa inauguró el grupo gracias a los votos del público enviados por la plataforma "Sendwave". Con su elección, la organización informó que la modelo pasará oficialmente a ser embajadora de la marca.
Las seleccionadas
Las siguientes nueve finalistas que completaron el Top 10 fueron:
- Miss Distrito Nacional
- Miss Santiago
- Miss Monte Plata
- Miss Santo Domingo de Guzmán
- Miss Azua
- Miss Samaná
- Miss Concepción de La Vega
- Miss Monseñor Nouel
- Miss La Vega
Luego inició el segmento de preguntas y respuestas, el cual fue realizado por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.
Posterior al desfile en traje de baño con la música del cantante dominicano Magic Juan, las concursantes desfilaron en traje de gala, donde los jueces tuvieron la oportunidad de apreciar su elegancia, calidad de pasarela y los despampanantes vestuarios llenos de brillo y plumas.
Los conductores de esta edición, Carolina Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira, presentaron al Top 20 del Miss República Dominicana Universo 2026.
Top 20
- Miss Samaná
- Miss Monte Plata
- Miss San José de Ocoa
- Miss Santo Domingo de Guzmán
- Miss Azua
- Miss Concepción de La Vega
- Miss Monseñor Nouel
- Miss La Vega
- Miss Distrito Nacional
- Miss Punta Cana
- Miss Valverde
- Miss Santiago de los Caballeros
- Miss Higüey
- Miss Santiago
- Miss Peravia
- Miss San Pedro de Macorís
- Miss Comunidad USA Norte
- Miss Santo Domingo Norte
- Miss Comunidad USA Sur
- Miss Santiago Rodríguez
Premios especiales
La gala también reconoció atributos particulares:Miss Popularidad, Valentina Campion - Samaná, Miss Superación: Mayra Joli, candidata de Santo Domingo Norte por su Historia viral por regresar al certamen 35 años después con 60 años de edad.
Miss Elegancia: Elena Izzo Anselmi representante del Distrito Nacional, Miss Fotografía: Melissa Domínguez de Azua, Miss Cuerpo: Paola Michelle Cruz García - Santiago, Miss Comunicación: Yisqueiris Del Rosario Fulgencio de La Romana.
Glamour y propósito social
Las 37 candidatas oficiales fueron presentadas previamente, donde compartieron sus primeras impresiones en una edición que busca alejarse del molde tradicional de los concursos de belleza. Entre las participantes figuran influenciadoras, actrices, presentadoras y comunicadoras, como muestra de la diversidad que se abre paso en estos certámenes.
Bajo la dirección de Magali Febles, esta edición conmemorativa levanta una importante bandera social enfocada en la creación de "La Casa del Autismo", iniciativa impulsada para brindar apoyo integral a niños dentro del espectro autista y a sus familias.
"Deseo dejar un legado para las familias que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos. Los niños dentro del espectro merecen oportunidades y una sociedad más consciente y solidaria", expresó Febles en la gala.
Una de estas jóvenes será coronada y tendrá la responsabilidad de representar a la República Dominicana en Miss Universo 2026, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico.