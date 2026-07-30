Como parte de la celebración del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo, el certamen abrió espacio a una conversación que fue más allá de la belleza y la competencia.

El foro "Conocer, comprender e incluir: la corona brilla por el autismo", celebrado en el atrio central de Ágora Mall, reunió a candidatas, especialistas y público con el propósito de promover una mirada más inclusiva hacia la neurodivergencia.

La iniciativa buscó derribar estigmas, fomentar el diálogo y generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más equitativa, convirtiéndose en un escenario para acercar al público a una de las causas sociales que impulsa esta edición del certamen.

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo protagonizado por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien compartió su experiencia como parte de la comunidad neurodivergente y reflexionó sobre la importancia de visibilizar estas realidades desde plataformas de alcance internacional.

"Soy la primera Miss Universo neurodivergente, o por lo menos la que lo dice en voz alta. La sociedad cuando ve algo diferente, tiende a rechazarlo, y no hay nada malo con nosotros, solamente necesitamos adecuaciones para poder seguir adelante, para poder llegar a alcanzar los sueños que tenemos".

Durante su intervención, Bosch también hizo un llamado a fortalecer la educación y la empatía como herramientas para transformar la percepción social sobre la neurodivergencia.

"Tenemos que educar para que puedan comprender que no hay nada malo en ser diferentes, simplemente tenemos distintas aptitudes", expresó.

El término neurodivergente se utiliza para describir a las personas cuyo cerebro procesa, aprende o interpreta la información de manera diferente a la considerada neurotípica. Dentro de este concepto se incluyen condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la dislexia.

Desde que fue coronada como Miss Universo en 2025, Bosch ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de TDAH y dislexia, recibido a los ocho años, convirtiendo su historia personal en una plataforma para promover la inclusión y la aceptación de la diversidad neurológica.

Gala final

El foro se celebró la noche del miércoles como parte de las actividades previas a la elección de Miss República Dominicana Universo 2026, cuya gala de coronación tendrá lugar este jueves 30 de julio en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El certamen será transmitida por Color Visión (Canal 9) a partir de las 8:00 de la noche.

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