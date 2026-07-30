Inicia el Miss República Dominicana Universo 2026 en su 70.° aniversario

Esta noche se conocerá la candidata que representará a República Dominicana en Miss Universo. ( JUAN GUIO )

El Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala este jueves con la gran final del Miss República Dominicana Universo.

El esperado concurso de belleza, con un público a casa llena ovacionado a sus favoritas, inició con la interpretación del himno nacional a cargo de un niño participante del reality show "Pequeño grandes talentos" con imágenes que destacaron la cultura y la alegría de los dominicanos.

Posteriormente llegaron las participantes que derrocharon sonrisas, elegancia y actitud con un número musical a tono con la competencia.

Tras la introducción, el artista Magic Juan puso el toque de fiesta al escenario con temas como "El tiburón" para dar paso al desfile en traje de baño. Los coloridos diseños tropicales de las piezas hicieron lucir a las beldades chispeantes desde la gala en vivo, ante la ovación del público.

Detalles del certamen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-84051-pm-cb4d538f.jpeg Jessica Pereira, Brea Frank y Caroline Aquino. (JUAN GUIO)

En esta edición histórica, 30 candidatas de distintas provincias y comunidades del país compiten por la corona nacional que las llevará al Miss Universo. La ceremonia se transmite en vivo para todo el país por Color Visión, Canal 9.

La noche ha contado con la presencia estelar de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien visita el país por segunda ocasión.

Su misión será cumplir con la agenda oficial y coronar a la nueva soberana dominicana.

Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira encabezan la conducción de la gala. La parte artística suma, además, a Dalvin La Melodía y Ebenezer Guerra.

Uno de los grandes atractivos será "La Joya de la Corona", la corona diseñada por Alex Thomas. La pieza rinde homenaje a la identidad caribeña con detalles marinos en cristales austriacos color aqua, un zafiro azul marino central inspirado en las playas dominicanas y la estrella del logo universal adornada con los colores de la bandera nacional.

Las 30 aspirantes llegan a la final tras superar las competencias preliminares de traje típico, traje de gala y traje de baño. El jurado cuenta con figuras Jusef Sánchez, Félix Portes, Alicia Ortega y Marielis Ramos.

El público también tendrá poder de decisión: a través de la app Sendwave RD podrá votar por su favorita para ayudarla a entrar directo al Top 10. Como incentivo, Sendwave ofrece US$20 de descuento en el primer envío con el código MISSRD.