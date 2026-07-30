Melissa Núñez se corona como Miss República Dominicana Universo 2026

Melissa Núñez representó a Concepción de La Vega en el Miss Universo República Dominicana 2026. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La representante de Concepción de La Vega, Melissa Núñez, fue coronada la noche de este jueves como la nueva Miss República Dominicana Universo 2026 en su edición número 70.

La reina de belleza representará al país en el certamen de Miss Universo 2026 que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico el 24 de noviembre.

La modelo compitió en 2024 en representación de la Comunidad Dominicana en USA.

La primera finalista fue Miss Samaná, Valentina Campión; el segundo lugar lo obtuvo Miss Monseñor Nouel, Floralba Caba; el tercero, Miss Santo Domingo de Guzmán, Camila Issa; el cuarto Miss Azua, Melissa Domínguez; y el quinto Miss Distrito Nacional, Elena Izzo Anselmi.

La sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a casa llena, fue testigo de los vitoreos de decenas de jóvenes que apoyaban a sus favoritas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/52aa258d-c5d3-4811-b2b1-4bbd6d63fc80-c4191e98.jpg Miss República Dominicana Universo 2026, Jennifer Ventura corona a Melissa Núñez la noche del jueves 30 de julio en el Teatro Nacional. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

La noche reunió a 30 candidatas oficiales en un evento que buscó alejarse del molde tradicional, dando espacio a influenciadoras, actrices, presentadoras y comunicadoras como muestra de la diversidad actual.

Un Top 10 diferente

La emoción subió con la selección del Top 10. Miss San José de Ocoa inauguró el grupo gracias a los votos del público enviados por la plataforma Sendwave, con lo que además se convirtió en embajadora oficial de la marca. Esta dinámica no se había empleado previamente.

Las otras nueve finalistas que completaron el Top 10 fueron: Miss Distrito Nacional, Miss Santiago, Miss Monte Plata, Miss Santo Domingo de Guzmán, Miss Azua, Miss Samaná, Miss Concepción de La Vega, Miss Monseñor Nouel y Miss La Vega.

De ese grupo, el jurado eligió al Top 6 conformado por: Miss Samaná, Valentina Campión; Miss Distrito Nacional, Elena Izzo Anselmi; Miss Santo Domingo de Guzmán, Camila Issa; Miss Monseñor Nouel, Floralba Caba; Miss Concepción de La Vega, Melissa Núñez; y Miss Azua, Melissa Domínguez. Estas seis candidatas pasaron a la ronda decisiva de preguntas y desfile final.

Edición dedicada a la causa del autismo

Bajo la dirección de Magali Febles, esta edición conmemorativa levantó una importante bandera social enfocada en la creación de "La Casa del Autismo", iniciativa impulsada para brindar apoyo integral a niños dentro del espectro autista y a sus familias. "Deseo dejar un legado para las familias que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos. Los niños dentro del espectro merecen oportunidades y una sociedad más consciente y solidaria", expresó Febles en la gala.

El segmento de preguntas y respuestas estuvo a cargo de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien visitó el país por segunda ocasión para cumplir con su agenda oficial y coronar a la nueva soberana dominicana.

Tras el desfile en traje de baño con la música de Magic Juan, las candidatas lucieron su elegancia en traje de gala, con vestuarios llenos de brillo y plumas que fueron evaluados por el jurado. La conducción estuvo a cargo de Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/936c519c-98d2-46a2-9bec-ce37e53dbc31-c77d21d1.jpg Participantes del Miss República Dominicana Universo 2026 posan en traje de baño. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Previo al Top 10, la organización presentó al Top 20 del certamen: Miss Samaná, Miss Monte Plata, Miss San José de Ocoa, Miss Santo Domingo de Guzmán, Miss Azua, Miss Concepción de La Vega, Miss Monseñor Nouel, Miss La Vega, Miss Distrito Nacional, Miss Punta Cana, Miss Valverde, Miss Santiago de los Caballeros, Miss Higüey, Miss Santiago, Miss Peravia, Miss San Pedro de Macorís, Miss Comunidad USA Norte, Miss Santo Domingo Norte, Miss Comunidad USA Sur y Miss Santiago Rodríguez.

La gala también reconoció atributos especiales: Miss Popularidad fue para Valentina Champion (Samaná); Miss Superación para Mayra Joli (Santo Domingo Norte), quien con 60 años regresó al certamen 35 años después; Miss Elegancia para Elena Izzo Anselmi (Distrito Nacional); Miss Fotografía para Melissa Domínguez (Azua); Miss Cuerpo para Paola Michelle Cruz García (Santiago); y Miss Comunicación para Yisqueiris Del Rosario Fulgencio (La Romana).

Otros detalles de la gala

Durante su discurso, Magali Febles volvió a pedir apoyo para "La Casa del Autismo". La directora del certamen también recibió un reconocimiento como la "Mejor directora del Miss RD Universo", entregado por el diseñador Leonel Lirio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/55f67a7e-e62e-4396-b168-6caef3c55b23-dd7a9b40.jpg Magali Flebes (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Asimismo, la polifacética artista Cecilia García realizó un emotivo homenaje a las figuras ligadas al certamen durante décadas que ya fallecieron, entre ellos el bailarín y coreógrafo Iván Tejada y Patricia Ascuasiati.