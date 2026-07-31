Tres obras para dejarse llevar por historias en el escenario

Si el teatro es lo tuyo, estos días hay tres propuestas que vale la pena tener en el radar con historias que van del misterio y el drama al humor y las experiencias más personales.

Silencio en pausa

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¿Qué ocurre cuando ya no podemos seguir fingiendo que todo está bien? Esa es una de las preguntas que plantea esta propuesta de Teatro PiedePuente que pone al público frente a una mujer inmóvil en el suelo, mientras poco a poco comienza a descubrirse qué la llevó hasta allí. La obra, dirigida y escrita por Richarson Díaz e interpretada por Aileen Said, propone entrar en la mente de alguien que ha llegado a un punto en el que sostener las apariencias ya no parece una opción.

Salida peligrosa

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Una celebración de aniversario entre amigos puede parecer un plan bastante inocente... hasta que un juego de acertijos comienza a sacar a la luz verdades que nadie esperaba revelar. Ese es el punto de partida de esta comedia teatral con tintes de thriller que combina misterio, sorpresas y situaciones capaces de arrancar más de una carcajada. La producción y actuación están a cargo de Gianni Paulino, con dirección de Indiana Brito y un elenco integrado también por Henssy Pichardo, Erlyn Saúl y Cindy Galán.

Sin pedir permiso

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Cinco mujeres, cinco historias y muchas de esas conversaciones que solemos tener entre amigas, pero que pocas veces llegan al escenario con tanta franqueza. Dirigida por Waddys Jáquez, regresa con Milagros Germán, Pamela Sued, Rosmery Herrand, Carla Hernández y Tania Báez. A través de cinco monólogos, la obra recorre distintas etapas y experiencias de la mujer contemporánea.

Sala Ravelo del Teatro Nacional, viernes y sábado, 8:30 pm, y domingo, 7:00 pm. Teatro Lope de Vega, viernes y sábado, 8:30 pm, Uepa Tickets. Sala Manuel Rueda, Escuelas de Bellas Artes, viernes y sábado 1, 9:00 pm, domingo 7:00 pm.

Más

Visita de arte guiada

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Este sábado tienes una cita con el arte y el paisaje dominicano. La exposición "Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano" reúne obras de 18 artistas que miran de cerca nuestra naturaleza, la luz, las tradiciones, la agricultura, las viviendas y los espacios urbanos.

La visita guiada estará a cargo de Myrna Guerrero Villalona, curadora, historiadora y crítica de arte, quien compartirá detalles y nuevas perspectivas sobre la muestra. Lugar: sábado, 11:00 am, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

Cine familiar

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Este viernes, una buena opción para disfrutar de cine en familia llega con "Pequeños encuentros: historias de amistad", un ciclo de cortometrajes y películas infantiles presentado junto a Pack Màgic, con Dgcine y la Cinemateca Dominicana.

La propuesta invita a los más pequeños a descubrir historias sobre la empatía, el descubrimiento y la amistad. En colaboración con la Embajada de España y el Centro Cultural de España, hoy se proyectará "Luce y la roca". viernes, 9:00 am y 2:00 pm, Cinemateca Dominicana, entrada libre hasta completar aforo.