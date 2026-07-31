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Dajapón Fest 2026
Dajapón Fest 2026

Escapada de fin de semana para descubrir Japón... en Dajabón

Serán dos días de gastronomía, tradiciones, arte y cultura japonesa

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    Escapada de fin de semana para descubrir Japón... en Dajabón
    Dajapón Fest 2026 es un encuentro cultural pensado para toda la familia. (SUMINISTRADA)

    SD. Dajabón se prepara para recibir Dajapón Fest 2026 Edición Especial 70 Aniversario, una celebración que propone acercarse a Japón a través de sus sabores, tradiciones, música, arte y costumbres, mientras se descubre la historia de las familias japonesas que hicieron de esta tierra su nuevo hogar.

    Un detalle que hace que la experiencia sea todavía más especial es que el festival tendrá lugar precisamente donde comenzó esta historia.

    Durante dos días, el Parque de la Colonia Japonesa de La Vigía se convertirá en punto de encuentro para representantes de las distintas colonias japonesas del país, entre ellas Jarabacoa, Constanza, La Altagracia, Aguas Negras, Neiba, Duvergé y la Colonia Pesquera de Manzanillo.

    Será una oportunidad para reencontrarse con las raíces, pero también para compartirlas.

    RELACIONADAS

    Programación cultural

    • Los visitantes podrán acercarse a una cultura que se expresa tanto en una mesa de comida como en una danza, una exhibición de artes marciales o una celebración tradicional.
    • La gastronomía será uno de los grandes atractivos, con degustaciones de platos japoneses, mientras que la programación incluirá artes marciales, danzas tradicionales, juegos típicos, expresiones artísticas y una exposición de armaduras samurái.
    • También habrá artistas invitados desde Japón y una presentación del Bon Odori, una celebración tradicional que combina música y danza y que promete convertirse en uno de los momentos más animados del fin de semana.
    • Lugar: Parque de la Colonia Japonesa de La Vigía, Dajabón, sábado y domingo, de 10:00 am a 10:00 pm
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