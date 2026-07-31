Lo que no se vio en el Miss República Dominicana Universo 2026 en el Teatro Nacional

Melissa Núñez, Miss Concepción de La Vega, se llevó la corona de Miss República Dominicana Universo 2026. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

Melissa Núñez, la hermosa representante de Concepción de La Vega, se llevó la corona de Miss República Dominicana Universo 2026 en una gala llena de emociones, nervios y llamativos vestidos.

La nueva reina de belleza de 28 años de edad representará a Quisqueya en el certamen de Miss Universo, el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Pero la noche del reinado local en el Teatro Nacional dejó de todo: desde el homenaje de Cecilia García hasta el llamado de atención de la actual Miss Universo Fátima Bosch al público. Así se vivió la edición 70 del certamen.

Algarabía del público de las favoritas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/42c31f9a-5fe5-46ec-a544-b8dcd036e8cc-d64e68fc.jpg 30 candidatas participaron en esta edición. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

El Teatro Nacional se llenó de gritos y pancartas cuando salieron las participantes, con barras enteras coreando el nombre de su provincia, especialmente de Miss Samaná, Valentina Campion y Miss Monseñor Nouel, Floralba Caba, en cada aparición. En ocasiones, tanto ruido se sintió molesto para este aforo y desconcentró a las candidatas.

Openig dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/bcca7af6-131e-45be-824c-a941864f7c1f-d51aa7f5.jpg El segmento de apertura de la gala. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

La gala 70 abrió con un opening cargado de merengue, tambora y bailarines que rindieron homenaje a los 70 años del certamen y a la cultura dominicana. La escenografía estuvo impecable y se cuidaron los detalles. Un segmento muy disfrutado.

El show incluyó la interpretación del himno nacional a cargo del niño Jahily D Hernández Custodio, quien tiene la condicion de autismo y se ha hecho viral por su amor por el arte.

La final entre Miss Samaná y Miss Concepción de La Vega

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/71b41770-6818-432e-bd36-856a1f930559-92a7176c.jpg Las misses Melissa Núñez y Valentina Campion en el momento decisivo. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

La tensión se apoderó de la sala cuando Valentina Campión, Miss Samaná, y Melissa Núñez, Miss Concepción de La Vega, quedaron frente a frente y agarradas de las manos, definiendo la corona en los últimos segundos, siendo Melissa la nueva reina.

Melissa reaccionó emocionada, sonrió ampliamente y alzó su brazo con firmeza en señal de "yes, lo logré". La razón es que esta era la segunda vez que se veía frente a frente en esta posición. En 2024 quedó de primera finalista en el Miss RD Universo con Celinee Santos Frías, la ganadora de ese año.

La reacción en la sala fue dividida. Gran parte de los presentes que fueron a apoyar a Valentina esperaron escuchar el nombre de su favorita y empezaron a gritar "Samaná" o "Valentina", mientras otra parte del público estuvo de acuerdo con la elección que, también, pudo quedar en manos de la representante de Monseñor Nouel, Floralba Caba.

Contrario a otras ediciones, este año la competencia estuvo reñida por la buena preparación de las concursantes.

El "boche" de la Miss Universo Fátima Bosch

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/3726cf28-09d4-4d59-83a8-ff99c9715f2b-388b7d3e.jpg La ceremonia se llevó a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

La Miss Universo Fátima Bosch, quien realizó las preguntas a las candidatas, pidió silencio al público durante la ronda de preguntas y respuestas, recordando que la bulla interfería en la concentración de las candidatas.

En vivo pudo notarse que las concursantes se pusieron muy nerviosas. Fue en la segunda ronda de preguntas donde fluyeron. Miss Samaná, la favorita, no dio la respuesta esperada.

Dalvin la melodía no fue

El joven bachatero Dalvin la Melodía no se presentó como se había anunciado. Se dice que llegó unos minutos tarde y no pudo subir a escena; la producción ajustó la melodía del segmento y el show continuó sin su participación durante el desfile de traje de gala.

Cecilia García: el momento solemne

Cecilia García protagonizó el momento más emotivo de la noche y fue aplaudida con un homenaje en vivo a figuras históricas del certamen que partieron como Iván Tejada, Patricia Ascuasiati, Jorge Diep, Jean Luis Jorge, las primeras Miss RD del país: Jeanette Rey, Lily Fernández, Milvia Troncoso y Olga Fiallo.

El Desfile de Mayra Joli, la candidata de 60 años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/406022f9-99af-48f9-ab0a-6b0e1c922281-f382c862.jpg Mayra Joli fue una de las más aplaudidas. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Mayra Joli, de 60 años, fue la candidata de mayor edad en el concurso local. Ella impactó en el desfile en traje de gala tras regresar al concurso 35 años después y caminar con un ceñido y brillante vestido plateado, con mucha sonrisa, soltura, simpatía y elegancia, y se llevó los aplausos más largos de la noche.

Entre los reconocimientos especiales, la abogada obtuvo el de Miss Superación, lo cual recibió con un fuerte aplauso del público.

Magic Juan y el desfile en traje de baño

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/f827577f-49c7-4474-b51c-d6d7dffd1526-6fde7fe0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/0110299c-e7e2-4f5c-bf4e-c4d6c27614ee-bae83818.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/58d0aa6b-3f41-43ee-b03f-1ffb3e43d2ab-a3ae9843.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/dd62d0d0-3936-4091-bf50-be1aee180c1d-2c75902e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/f3a93d95-9c9b-4624-8312-91e5a7301380-17035419.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/409237f0-5134-46b4-9663-30acf1bb7ed4-22a9d1cf.jpg ‹ >

Las 10 finalistas desfilaron en traje de baño al ritmo de Magic Juan, que puso a bailar al público con un medley urbano que encendió la sala Carlos Piantini. También actuó Ebenezer Guerra en la parte final siendo bien recibido con un merengue típico. Otro momento acertado.

Los conductores se lucieron

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/fda83dd8-e3c6-4ca9-9e50-f8e56be288ed-2eb51834.jpg Los presentadores Jessica Pereira, Brea Frank y Caroline Aquino. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira, elegantes y con química, llevaron la conducción con agilidad, conectando con el público y dándole ritmo a cada cambio de segmento, incluso con los baches que, gracias a su veteranía lo sortearon como si no pasaron.

La candidata que entró al Top 10 por Sendwave

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/f149eadb-5f06-4953-abef-51c8a0b49766-05e36f43.jpg Alana Chalas, representante de San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Alana Chalas, Miss San José de Ocoa logró su pase directo al Top 10 gracias a los votos del público por Sendwave y fue anunciada como embajadora oficial de la marca.

Habla Magali Febles

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Magali Febles pidió apoyo público para "La Casa del Autismo" y recibió un reconocimiento como "Mejor directora del Miss RD Universo" de manos de Leonel Lirio.

Plumas y brillos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/b43ee033-b661-4ae8-bb85-587403e7905a-ea3241cb.jpg (FOTOS: DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/aa293455-2418-4859-8bdb-ebcf9772544a-120288a3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/1ea06eed-7706-4ce6-b5bf-33e28e0dea0e-bf5169f0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/aef2f7ad-fa80-4313-8f0f-750ca7534902-88171c5f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/3b708e97-eefe-4faf-a765-aea3fde3fed1-27aea759.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/8a5b351d-f38a-4355-988a-a4148f931441-203bf368.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/adf368f1-c6c2-4201-929a-a043ef91d8c6-6f586f19.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/983b3120-f856-4774-a57e-13eaa8ee4ace-5c7dbe25.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/f76eb759-0215-47bd-bb07-04ee0f811872-94b945d0.jpg ‹ >

Los vestidos con capas de plumas y los brillos fueron protagonistas. No faltaron los comentarios en los asientos de "Y to´ esas plumas". Sin embargo, esto no les restó elegancia a quienes lo llevaron, más bien, estas modelos dejaron que el vestido y la actitud hable por ellas.

La moda y la pasarela de las candidatas fueron puntos altos que se anotó esta edición. Las participantes brillaron con sus looks.

Ahora, comienza la cuenta regresiva para la representación de Melissa Núñez en el Miss Universo en el próximo mes de noviembre en Puerto Rico. ¿Traerá la corona?