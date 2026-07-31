Melissa Núñez apenas comienza a asimilar la corona de Miss República Dominicana Universo 2026. Mientras celebra este sueño hecho realidad, desde ya se prepara para triunfar el próximo 4 de noviembre, cuando se celebrará el Miss Universo.

Durante un encuentro con la prensa celebrado en el Hotel Intercontinental, la representante dominicana habló por primera vez con la prensa sobre múltiples temas, entre ellos, el legado que desea construir y la filosofía que la ha acompañado desde antes de convertirse en reina de belleza.

"La belleza reside en nuestro interior", respondió cuando Diario Libre preguntó qué significa para ella ser una mujer bella. "Podemos ver muchas mujeres hermosas externamente, pero es lo que sale de nuestro interior lo que realmente define la belleza de una mujer".

También indicó que esa convicción es la que quiere transmitir durante su año de reinado.

"No busco que me recuerden solamente como Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo. Quiero que, cuando una niña me vea con esta banda y esta corona, se sienta inspirada. Ese sería mi mayor legado".

Cuatro meses de preparación total

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-70123-pm-5c3f6d51.jpeg Magaly Febles y Melissa Núñez durante un encuentro con la prensa. (SAMIL MATEO)

La agenda de Melissa cambió por completo desde la noche de su coronación. Y, Magaly Febles, directora del certamen, se ha encargado de que se lleve a cabo desde la misma noche en que la candidata de La Vega se convirtió en reina.

"Los concursos requieren una dedicación de tiempo completo. Durante estos cuatro meses voy a permanecer en Santo Domingo trabajando junto a mi directora. No puedo estar yendo y viniendo ni distrayéndome; ahora toca enfocarse completamente", expresó.

Paradójicamente, asegura que la disciplina no representa un reto para ella.

"Soy una persona muy disciplinada y muy estricta con todo lo que me propongo. Siempre doy el cien por ciento", afirmó, al recordar incluso el incidente en el que sufrió una lesión en el tobillo durante una competencia y decidió continuar hasta el final.

La alimentación tampoco supone un cambio drástico, nos aseguró al ser entrevistada. "A mí me encanta comer", confesó entre risas. "Pero llevo años manteniendo el estilo de vida de una modelo profesional, así que adaptarme a esta etapa será mucho más fácil".

De manera que al conversar sobre los sacrificios que tuvo que hacer, reconoció que tuvo que poner en pausa otros proyectos para concentrarse exclusivamente en la preparación hacia el certamen internacional.

Una preparación estratégica

La directora nacional del certamen, Magali Febles, explicó que Melissa no parte desde cero, pues desde hace varios años, la organización modificó su modelo de entrenamiento para que todas las candidatas recibieran, antes de la elección, gran parte de la preparación que anteriormente solo obtenía la ganadora.

"Cuando elegimos a la reina, ya tiene más del 50 % del proceso completado", explicó.

Ese entrenamiento previo incluye etiqueta y protocolo, diplomado en oratoria, dicción y comunicación, actuación, acondicionamiento físico y otras herramientas indispensables para competir a nivel internacional. Ahora, el trabajo estará enfocado en fortalecer aspectos específicos.

Febles adelantó que Melissa iniciará un proceso de ortodoncia para perfeccionar su sonrisa, continuará con un programa de tonificación y desarrollo de masa muscular de cara a la competencia en traje de baño y recibirá ajustes estéticos menores.

"En su caso no tenemos que trabajar con cirugías. Eso nos permite concentrarnos en detalles que potencien aún más sus fortalezas", indicó. Otro punto a favor es el dominio del inglés.

"Afortunadamente no tenemos que invertir tiempo en ese aspecto. Melissa habla inglés perfectamente, responde de forma natural y es muy elocuente. Queremos conservar esa espontaneidad porque es una de sus mayores fortalezas".

La niña que aún conserva

No quisimos dejar pasar el momento sin preguntarle qué ve al mirarse al espejo después de todo el camino recorrido, Melissa se notó emocionada al traer a la memoria una fotografía de su infancia, tomada en La Vega, donde aparece con dos coletas y una sonrisa espontánea.

"Esa niña sigue siendo mi esencia", confesó. "La veo alegre, sin preocupaciones. Hoy me siento igual. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida, rodeada de las personas que me quieren y me apoyan. Me siento como una niña en una feria".

En cuanto al mensaje que quiere transmitir se sostiene sobre dos pilares: la fe y la confianza en uno mismo.

"Nunca dejen de creer en Dios y apuesten por ustedes. Un certamen de belleza no define el valor de una mujer. Lo importante es lo que las personas puedan ver en nosotros y el impacto que podamos dejar".