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campamento de verano Centro Cultural Narciso González
campamento de verano Centro Cultural Narciso González

El Centro Cultural Narciso González concluye exitosamente su campamento de verano

La directora Madelen Díaz destacó el valor del arte en el desarrollo integral de los niños

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    El Centro Cultural Narciso González concluye exitosamente su campamento de verano
    Nniñas participantes del campamento "Narciso Kids Aventurero" presentaron una muestra de los conocimientos adquiridos en pintura, canto, danza y teatro. (SUMINISTRADA)

    El Centro Cultural Narciso González concluyó con éxito el campamento de verano "Narciso Kids Aventurero", una iniciativa que durante cuatro semanas reunió a decenas de niños y niñas en un programa de formación artística y recreativa.

    Los participantes recibieron talleres de pintura, expresión corporal, canto, danza y teatro, con el objetivo de estimular su creatividad y desarrollar sus habilidades en un ambiente seguro y educativo.

    La clausura reunió a familiares y colaboradores del centro, quienes disfrutaron de una presentación en la que los niños mostraron los conocimientos adquiridos a través de actuaciones de teatro, danza, canto, pintura y actividades recreativas.

    Importancia del arte en la niñez

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    Infografía
    Madelen Díaz, directora del Centro Cultural Narciso González, destacó el impacto del arte en el desarrollo integral de la niñez durante el acto de clausura.

    La directora del Centro Cultural Narciso González, Madelen Díaz, destacó que el campamento reafirma el valor del arte como herramienta para el desarrollo integral de la niñez.

    "Narciso Kids Aventurero demostró una vez más que el arte es una herramienta poderosa para el desarrollo emocional, social y creativo de nuestros niños. Ver la alegría y el orgullo con que compartieron lo aprendido confirma que vamos por el camino correcto", expresó.

    Durante la actividad, la Junta de Vecinos del sector entregó un reconocimiento a Madelen Díaz, recibido en representación del Centro Cultural Narciso González, por los aportes que la institución realiza al desarrollo cultural y comunitario del entorno barrial.

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    Infografía
    Los niños tuvieron una participación destacada en la jornada.
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