¿Quién es Melissa Núñez, la nueva Miss República Dominicana Universo 2026?

Melissa Núñez escribió este jueves el capítulo más importante de su trayectoria al ser coronada como Miss República Dominicana Universo 2026, durante la edición número 70 del certamen nacional, convirtiéndose en la mujer que llevará la banda dominicana al escenario de Miss Universo, cuya próxima edición se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Representando a Concepción de La Vega, la reina alcanzó la corona tras una historia de perseverancia y preparación constante.

Su participación en el concurso también simboliza una segunda oportunidad, luego de haber competido en 2024 como representante de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos, año en que la corona quedó en manos de Celinee Santos. Antes de ello, también había formado parte de otros certámenes de belleza.

Nacida en La Vega, Melissa ha construido un perfil que trasciende las pasarelas. Es licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York, formación que complementa con su labor en el área de la salud mental.

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Su trabajo ha estado enfocado en la atención de pacientes con problemas de abuso de sustancias en la Escuela de Medicina de NYU, en el Hospital Bellevue, experiencia que ha fortalecido su interés por servir y generar impacto social.

Su historia académica comenzó en República Dominicana, donde cursó tres años de Medicina antes de obtener una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos.

Adaptarse a una nueva cultura y empezar prácticamente desde cero representó uno de los mayores desafíos de su vida, una experiencia que, según ha compartido anteriormente, reforzó su carácter y confirmó su convicción de que la educación es una herramienta de transformación.

Paralelamente, Melissa consolidó una exitosa carrera en la industria de la moda. Con ocho años de experiencia como modelo profesional de la agencia Ford Models, ha desfilado y trabajado para reconocidas firmas internacionales como Moschino, Michael Kors y Alberta Ferretti, además de protagonizar campañas para marcas de belleza como Maybelline, NARS y L'Oréal.

Más allá del modelaje, mantiene un firme compromiso con las causas sociales. Como embajadora de la organización Dress for Success, participa en iniciativas dirigidas al empoderamiento de mujeres que han estado privadas de libertad, brindándoles orientación en imagen profesional y herramientas para facilitar su reinserción laboral y social.

A lo largo de su trayectoria, Melissa ha defendido la importancia de la educación como motor de desarrollo y de igualdad de oportunidades, además de promover una visión del modelaje basada en la autenticidad, la preparación y el propósito.

Con la corona nacional sobre sus hombros, Melissa Núñez inicia ahora el reto más importante de su carrera: representar a República Dominicana en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo y buscar una nueva corona universal para el país.

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En la competencia nacional, Valentina Campion , representante de Samaná , obtuvo el título de primera finalista , mientras que Floralba Caba, de Monseñor Nouel, fue segunda finalista.

, representante de , obtuvo el título de , mientras que Floralba Caba, de Monseñor Nouel, fue segunda finalista. El cuadro de finalistas lo completaron Camila Issa (Santo Domingo de Guzmán), Melissa Domínguez (Azua) y Elena Izzo Anselmi (Distrito Nacional). Valentina Campion y Floralba Caba fueron, además, las candidatas que recibieron el mayor respaldo del público durante la gala.