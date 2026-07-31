Radio Televisión Dominicana celebra 74 años de historia y transformación

Iván Ruiz, director general de RTVD, ha encabezado el proceso de modernización tecnológica y renovación programática de la televisora estatal, que celebra 74 años de historia consolidando una nueva etapa de transformación institucional. ( SUMINISTRADA )

Radio Televisión Dominicana (RTVD), "Tu Televisión Pública", celebra este sábado 1 de agosto sus 74 años de historia, consolidando una profunda transformación impulsada por una actual gestión de constantes innovaciones y "re-evolución" programática y tecnológica.

La historia de Radio Televisión Dominicana comenzó el 1ro. de agosto de 1952, cuando inició sus transmisiones como el primer canal de televisión del país y uno de los pioneros de América.

RTVD ha sido el gran escenario histórico donde nacieron formatos más icónicos de la pantalla chica en el país, como "Romance Campesino", "El Gordo de la Semana" y "El Show del Mediodía".

Transformación tecnológica

Bajo la dirección general de Iván Ruiz, esta nueva etapa ha estado marcada por la modernización tecnológica, la producción de contenidos de calidad, originales y de valores, la grabación de series históricas y dramáticas, la expansión de la señal internacional, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la creación del Instituto RTVD.

Desde hace cuatro años, con el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader, RTVD experimenta el mayor cambio tecnológico y programático de su historia televisiva.

El canal marcó un hito al presentar "Trinitarios", la primera serie de animación de historia patria producida bajo el recurso del "motion capture" (captura de movimiento). Por igual, se proyectó la serie dramática propia e inédita, "La Familia Espejo", que el 23 de agosto estrenará su segunda temporada.

Como evidencia de su re-evolución, diversos programas de RTVD han sido reconocidos en premiaciones nacionales e internacionales. Entre ellos destaca "TopiTok", galardonado en dos ocasiones como Programa Infantil en los Premios Soberano y nominado a los Premios TAL (Televisión de América Latina).

En cambio, "El Mangú de la Mañana" cuenta con tres nominaciones al Soberano como Programa Diario de Entretenimiento y una en la categoría de Magazine en los Premios TAL.

Asimismo, la serie "Trinitarios" logró dos nominaciones internacionales en 2024 en las categorías de Serie Documental y Animación de los mismos premios de la televisión latinoamericana.

Compromiso con la formación

RTVD en los últimos años ha sido canal oficial de grandes eventos como los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en la actualidad se desarrollan en el país hasta el 8 de agosto.

Además de emitir programas y contenidos, el canal 4 tradicionalmente ha funcionado como una academia artística con escuelas de locución, canto, actuación y producción de televisión.

Ante esta necesidad formativa, la dirección de Iván Ruiz dispuso a su llegada la creación del Instituto RTVD, que en dos graduaciones ordinarias ya suma un total de 497 egresados de sus aulas, en 17 disciplinas técnicas avaladas por el INFOTEP, tales como conducción de TV, coordinación de piso, periodismo digital e inteligencia artificial, y guión de series.

"Al celebrar este nuevo aniversario, RTVD renueva su compromiso de presentar propuestas innovadoras con valores, formar a nuevos profesionales de la televisión y garantizar una comunicación pública plural que resalte la identidad dominicana, que sea inclusiva y soporte de la cultura y los mejores intereses de la población dominicana", expresó Iván Ruiz.

Como parte de las actividades conmemorativas este lunes 3 de agosto, los servidores de RTVD depositarán una ofrenda floral a las 8:00 de la mañana en el Altar de la Patria y una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América, Santa María la Menor, a las 10:00 de la mañana.