Banco Popular y Fundación Sinfonía llevan a jóvenes músicos del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

El grupo de jóvenes músicos de la NYO2 ofrece una presentación espontánea en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, patrocinado por el Banco Popular. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano, principal patrocinador de la visita al país de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, respaldó junto a la Fundación Sinfonía un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes instrumentistas por las calles de la Ciudad Colonial.

Además de incluir conciertos en Santiago de los Caballeros, el domingo 2 de agosto, y en Santo Domingo, el lunes 3 de agosto, así como un intercambio con músicos dominicanos.

La NYO2 está integrada por 90 jóvenes instrumentistas procedentes de distintas localidades de los Estados Unidos. Esta orquesta reúne a promesas musicales de entre 14 y 16 años, dándoles una robusta base profesional muy temprana en sus vidas.

En su temporada de verano de 2026, la agrupación está bajo la dirección de la maestra Mei-Ann Chen y cuenta con la violinista estadounidense Tessa Lark como solista invitada.

Flashmob en la Ciudad Colonial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/agr08721-61161174.jpg Los visitantes de la Ciudad Colonial disfrutaron intervenciones musicales sorpresa. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/agr08888-fc2cb2f6.jpg ‹ >

Las actividades comenzaron durante la tarde del sábado 1 de agosto con un flashmob o actuación sorpresa espontánea, que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa cultural del Banco Popular, y se extendió por la plaza de España, el parque Colón y el Palacio Consistorial, lugares emblemáticos de la Ciudad Colonial.

Durante la intervención, integrantes de la orquesta se presentaron con sus instrumentos en el entorno histórico y ofrecieron una breve actuación para sorpresa de los visitantes y residentes de esta zona. La actividad acercó la música orquestal a nuevos públicos mediante un formato espontáneo y divertido, fuera de las salas tradicionales de conciertos.

"El auspicio de esta iniciativa forma parte de nuestra visión a favor de la economía naranja, que impulsa las industrias culturales y creativas. Pero, además, refleja la confianza del Popular en la educación y la cultura como instrumentos de transformación social", dijo José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera.

El ejecutivo indicó que llevar a los instrumentistas de la NYO2 a espacios de relieve de la Ciudad Colonial permitió vincular la excelencia artística internacional con el patrimonio histórico dominicano y facilitar el acceso ciudadano a una experiencia cultural de alto nivel.

Las presentaciones del flashmob fueron posibles gracias al Banco Popular Dominicano y la Fundación Sinfonía, con la colaboración del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo.

Un repertorio de ayer y de hoy

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/agr08760-03fe1fc0.jpg La intervención artística transforma la plaza de España en un escenario abierto para visitantes y residentes de la Ciudad Colonial. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/agr08718-a17697e2.jpg ‹ >

Como parte de este repertorio sorpresa, los jóvenes músicos interpretaron conocidísimas piezas de todos los tiempos.

En el patio de la Casa del Cordón, por ejemplo, un cuarteto de vientos madera tocó la popular canción de la cantante colombiana Shakira "Hips don´t lie"; en tanto, en plaza de España, el coro de vientos de la orquesta ejecutó la "Fanfarria de la Filarmónica de Viena", compuesta por Richard Strauss en 1924.

En el parque Colón, un trío de clarinetes interpretó "Libertango" una famosa pieza instrumental de Astor Piazzolla, de 1974, que fusiona el tango tradicional con elementos de la música clásica y el jazz; a seguidas, un quinteto de viento tocó el tercer movimiento de las "Tres piezas breves", de Jacques Ibert, que mezcla una falsa fanfarria pomposa con melodías juguetonas y un ritmo rápido de estilo neoclásico.

Allí mismo, otro quinteto de percusión se sumó para llevar a cabo un fragmento de la obra minimalista y rítmica "Música para piezas de madera", del estadounidense Steve Reich.

La sorpresa final para el público llegó desde los balcones del Palacio Consistorial, donde un coro de trompetas, cornos, trombón y tuba retomó la "Fanfarria de la Filarmónica de Viena", de Strauss, cerrando con un broche de oro una tarde cultural de mucha diversión y conexión social, que los visitantes de la Ciudad Colonial compartieron en sus redes sociales.

Conciertos e intercambio entre jóvenes músicos

La agenda del NYO2 incluye dos únicas presentaciones de esta orquesta juvenil de renombre mundial en la República Dominicana. La primera se celebrará este domingo 2 de agosto en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 3 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

Como parte del componente educativo de la visita, un grupo de jóvenes músicos dominicanos se unirá a los integrantes de la NYO2 para interpretar juntos ambos conciertos, en Santiago y en Santo Domingo.

La dinámica permitirá que los instrumentistas locales compartan escenario con los visitantes, intercambien conocimientos técnicos y conozcan de cerca el funcionamiento de una orquesta juvenil internacional.

El encuentro busca impulsar el talento musical del país y fomentar vínculos entre jóvenes que comparten una misma vocación artística, aunque proceden de contextos educativos y culturales diferentes.

La iniciativa combina así la presentación de una agrupación internacional con una agenda formativa dirigida a promover el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el acercamiento de nuevas audiencias a la música sinfónica.

Formación musical y respaldo cultural

La NYO2 es una iniciativa del Carnegie Hall orientada a la formación de jóvenes instrumentistas mediante residencias, ensayos intensivos, intercambios educativos y presentaciones públicas.

Su visita da continuidad a la colaboración de la Fundación Sinfonía con el histórico recinto musical neoyorquino.

El Carnegie Hall, inaugurado en 1891, ha recibido en sus escenarios a destacadas figuras de la música clásica y popular y es considerado uno de los espacios de conciertos de mayor prestigio internacional.