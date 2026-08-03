Mariasela Álvarez revela la enfermedad que padece desde los 13 años

la presentadora y productora de TV Mariasela Álvarez en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La presentadora de televisión, arquitecta y la única Miss Mundo de República Dominicana, Mariasela Álvarez, compartió por primera vez uno de los aspectos más difíciles de su vida personal al revelar que padece escoliosis lumbar desde los 13 años, una condición que recientemente la llevó a enfrentar la crisis de dolor más intensa que ha experimentado.

A través de una publicación en sus redes sociales, Álvarez habló con franqueza sobre los problemas de salud con los que ha convivido durante décadas y cómo el ejercicio ha sido una herramienta clave para sobrellevarlos.

"Les voy a contar algo que nunca he dicho públicamente", escribió al iniciar su testimonio.

La comunicadora contó que, cuando era adolescente, tuvo que utilizar un aparato ortopédico para tratar la escoliosis, experiencia que la convirtió en blanco de burlas en el colegio.

"Tengo escoliosis lumbar desde los 13 años y a esa edad tuve que usar un aparato que me ganó en el colegio el apodo de Robotina. Sí, yo también fui víctima de bullying".

Una condición genética que afecta sus articulaciones

Además de la escoliosis, Mariasela reveló que padece una condición genética que provoca el desgaste de los cartílagos, lo que le ha ocasionado diversas complicaciones de salud.

Según explicó, ha sido sometida a cirugías en un codo y un hombro, y también ha sido diagnosticada con condromalacia en ambas rodillas.

"Además tengo una condición genética de desgaste en los cartílagos del cuerpo desde joven; me han operado un codo y un hombro, por eso también tengo condromalacia en ambas rodillas".

La crisis de dolor más fuerte que ha vivido

La exreina de belleza explicó que el estrés generado por la mudanza de su oficina y de su vivienda desencadenó una fuerte recaída que se prolongó durante varios meses.

Relató que el dolor era tan intenso que cada mañana sentía que su cintura "se iba a romper" al levantarse de la cama.

"Cada vez que me levantaba de la cama sentía que se me iba a romper la cintura y así, con altas y bajas en el dolor, me pasaba el día. Hasta cambié un colchón pensando que era eso".

Debido a esa situación dejó de ejercitarse, lo que provocó una pérdida de masa muscular que agravó aún más sus molestias.

"Estaba desesperada y pensé que ya no podría volver a darle a los hierros jamás", confesó.

Para recuperarse, Mariasela recibió tratamiento con medicamentos y se sometió a diez sesiones de fisioterapia.

Hace aproximadamente un mes retomó de forma gradual el entrenamiento de fuerza junto a su entrenador, convencida de que fortalecer la musculatura es fundamental para proteger las articulaciones, especialmente con el paso de los años.

"El ejercicio ha sido mi tabla de salvación para muchas cosas. No concibo la vida sin eso", aseguró.

La comunicadora recordó que comenzó a entrenar de manera constante a los 35 años, después del nacimiento de su tercera hija, y desde entonces ha mantenido esa disciplina como parte esencial de su estilo de vida.

Un mensaje de superación

Con su revelación, Mariasela Álvarez quiso transmitir un mensaje de esperanza a quienes enfrentan problemas de salud o creen que las limitaciones físicas impiden llevar una vida activa.

"Nunca es tarde para empezar y tampoco hay excusas. Ahora que ya conocen mi condición, no me vuelvan a decir que lo mío es genética".

Su publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y personalidades le expresaron admiración por compartir una experiencia tan personal y por promover el ejercicio como una herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida.