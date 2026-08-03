José Antonio Rodríguez lanza RECUA, una iniciativa para impulsar un plan de inversión cultural

El cantautor, exministro de Cultura y exembajador dominicano ante la Unesco, José Antonio Rodríguez, anunció la creación de RECUA (Revolución Cultural y Artística), una iniciativa con la que busca reunir a artistas, gestores culturales, economistas, comunicadores y otros profesionales para elaborar una plataforma de inversión cultural que pueda ser entregada al próximo Gobierno antes de su toma de posesión.

La propuesta fue dada a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que llamó al sector cultural a organizarse desde ahora, con suficiente antelación al próximo proceso electoral, para construir una agenda común basada en evidencia, estudios y propuestas concretas.

"Hoy amanecí más loco que nunca, con deseo de conversar con ustedes sobre algo que me viene moviendo la cabeza", inicia Rodríguez en el audiovisual, antes de plantear la necesidad de que los distintos actores vinculados a la cultura trabajen unidos en la construcción de políticas públicas.

El artista sostuvo que la República Dominicana cuenta con el talento y el conocimiento necesarios para impulsar una transformación del sector cultural, pero consideró que esos recursos humanos pocas veces se articulan para diseñar propuestas concretas.

Propuesta de inversión cultural

"Tenemos artistas, gestores culturales, economistas, comunicadores, tanto talento y tanto conocimiento en el sector cultural de este país. Pero, ¿para qué nosotros nos reunimos? Casi nunca es para sentarnos a diseñar algo concreto", expresó.

Rodríguez explicó que su propuesta busca desarrollar una plataforma técnica de inversión cultural respaldada por números, argumentos y evidencia, con el propósito de entregarla a las autoridades que resulten electas antes de que asuman el poder.

"Una plataforma de inversión cultural, técnica, con números, con argumentos, que le pongamos en la mano al próximo gobierno antes de que tome posesión", afirmó.

El exfuncionario contrastó esa propuesta con lo que, a su juicio, ha sido una práctica recurrente dentro del sector cultural: esperar la instalación de un nuevo gobierno para comenzar a reclamar mayor atención a la cultura.

"En cambio, ¿qué hacemos? Esperamos, y cuando llega un nuevo gobierno y la cultura queda de última en la lista de prioridades, ahí sí nos reunimos, quejándonos. Que no hay presupuesto, que no hay política cultural, que nadie nos toma en cuenta", manifestó.

A su entender, el momento para construir consensos y presentar soluciones es antes de la conformación de una nueva administración pública y no cuando ya han sido definidas las prioridades gubernamentales.

"¿Por qué es tan difícil organizarnos antes y tan fácil organizarnos después?", cuestionó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/el-monologo-del-cantautor-presentacion-unica-con-jose-antonio-rodrigu.jpg (CORTESÍA DE BABETO)

"Una plataforma de inversión cultural, técnica, con números, con argumentos, que le pongamos en la mano al próximo gobierno antes de que tome posesión " José Antonio Rodríguez Ex ministro de Cultura “

Convocatoria a artistas

Durante su reflexión, Rodríguez sostuvo que la cultura posee una característica distinta a otros sectores productivos, al considerar que depende en gran medida de las decisiones del Estado.

"La cultura además tiene algo particular, y lo digo siempre, es quizás la única industria que le pertenece al Estado. Eso significa que si nosotros no construimos el caso técnico de por qué invertir en cultura genera retorno, nadie más lo va a construir por nosotros", afirmó.

Con ese planteamiento anunció la creación de RECUA (Revolución Cultural y Artística), un espacio que definió como una convocatoria abierta para trabajar de manera organizada en una propuesta de políticas e inversión para el sector.

"Por eso estamos motivando a levantar una especie de club que se llama RECUA, Revolución Cultural y Artística. No es un lamento más; es una invitación concreta", dijo.

Según explicó, el objetivo es aprovechar los aproximadamente dos años que restan antes de las próximas elecciones para elaborar una plataforma que pueda ser entregada al presidente que resulte electo.

"Sentados desde ahora, dos años antes de la próxima elección, diseñando la plataforma de inversión cultural que le vamos a entregar a quien gane. Lista, con evidencia, sin que tenga excusa de no saber por dónde empezar", expresó.

Rodríguez insistió en que la diferencia entre reclamar y proponer radica en la capacidad de construir consensos y trabajar de manera sostenida.

"Porque quejarse después es fácil, no requiere consenso, no requiere trabajo, no requiere disciplina. Proponer antes sí", sostuvo.

Al concluir el video , invitó a los distintos actores del ámbito cultural a integrarse a la iniciativa para que las futuras discusiones sobre el desarrollo del sector se centren en la ejecución de propuestas previamente consensuadas.

, invitó a los distintos actores del ámbito cultural a integrarse a la iniciativa para que las futuras discusiones sobre el desarrollo del sector se centren en la de propuestas previamente consensuadas. "Así que la invitación es esta. Vamos. Dime que te unirías a RECUA, a esta locura, y construyamos ahora lo que vamos a entregar al próximo gobierno, para que cuando llegue el momento no estemos reclamando, estemos ejecutando".