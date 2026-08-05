Adaic presenta CultuExpo 2026, la primera feria nacional de intercambios culturales

La Asociación Dominicana de Agencias de Intercambios Culturales (Adaic) presentó CultuExpo 2026, la primera Expo Nacional de Intercambios Culturales del país, una iniciativa que reunirá a las principales agencias y organizaciones especializadas en experiencias internacionales para acercar a miles de jóvenes dominicanos a programas de estudio, trabajo e intercambio cultural en el extranjero.

La feria se celebrará el 26 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo y ofrecerá una amplia oferta de programas de intercambio cultural, académico y profesional dirigidos a estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes profesionales interesados en ampliar sus horizontes personales y laborales.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por la directiva de Adaic, integrada por su presidente, Modesto Reyes; el vicepresidente, Andrés Fortunato; Soraya Lara, secretaria general; Luis Daniel, tesorero, y Shanell Pérez, vocal.

Concebida para posicionar a la República Dominicana como un referente en materia de intercambios culturales y educativos, CultuExpo 2026 abrirá sus puertas a más de 4,000 estudiantes a nivel nacional, quienes durante toda la jornada podrán participar en un amplio programa de conferencias y sesiones informativas impartidas por ´sponsors´ internacionales e instituciones nacionales.

La iniciativa les permitirá conocer de primera mano las diversas oportunidades para estudiar, trabajar y adquirir experiencia en el extranjero.

Entre los programas que serán presentados figuran High School Program, que permite cursar entre seis meses y un año de estudios en Estados Unidos y otros países; Internship/Trainee, con pasantías remuneradas en Estados Unidos y España.

Asimismo, Summer Work and Travel, orientado a estudiantes universitarios interesados en trabajar durante el verano en Estados Unidos; y Teach USA, dirigido a docentes que desean ejercer la enseñanza en escuelas estadounidenses y desarrollar una experiencia profesional internacional.

Durante la presentación, Modesto Reyes, presidente de Adaic, definió CultuExpo como un acontecimiento sin precedentes para el sector.

"Es la primera vez que las principales agencias del país se reunirán bajo un mismo techo con un propósito común: acercar el mundo a nuestros jóvenes. Estos programas le abren las puertas a los destinos que ellos sueñan, desde Estados Unidos, España y Canadá, hasta muchos otros países.

Son oportunidades dirigidas tanto al estudiante de bachillerato como al universitario y al joven profesional que busca crecer, especializarse y proyectar su carrera más allá de nuestras fronteras.

CultuExpo representa una oportunidad para todos y el impacto de esta iniciativa beneficiará a las familias, a las comunidades y al país", expresó.

Por su parte, el vicepresidente de Adaic, Andrés Fortunato, resaltó la importancia de promover una oferta cada vez más amplia y accesible de programas internacionales.

"Más de 10,000 jóvenes dominicanos participan cada año en programas de intercambio cultural que contribuyen significativamente a su desarrollo académico, profesional y personal. CultuExpo nace para acercar esas oportunidades a un mayor número de familias y seguir promoviendo experiencias que transforman vidas", afirmó.

Al cóctel de lanzamiento asistieron representantes de las agencias miembros de ADAIC, entre ellas Adec International, Calexs, Grace International Exchange, Gloex, Nexed, OFIT, SLI International y YMCA, así como representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Fundapec, Fondesa, Qik y Multimedios del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/adaic-2-1c3c50b7.jpeg Esmarlin Santiago, Adolfina Taveras y Roger Contreras. (CORTESÍA DE ADAIC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/adaic-3-18f7f010.jpeg Amalia Rodríguez y Michelle Caro. (CORTESÍA DE ADAIC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/adaic-4-39684eaf.jpeg Modesto Reyes y Marlenny Peña. (CORTESÍA DE ADAIC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/adaic-5-d8129b3b.jpeg Leiris Mosquea y María Fernanda Pimentel. (CORTESÍA DE ADAIC) ‹ >

Más

CultuExpo 2026 se desarrollará de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche y contará con activaciones, promociones especiales y una amplia oferta de oportunidades para quienes desean dar el primer paso hacia una experiencia académica, cultural o profesional en el extranjero.

Te puede interesar Presentan la nueva Asociación Dominicana de Agencias de Intercambios Culturales (ADAIC)