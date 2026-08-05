×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Disney
Disney

Disney anuncia una alianza con TikTok que autoriza el uso de fragmentos de sus producciones

TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a recursos relacionados con cientos de películas y series del inmenso catálogo de franquicias

    Expandir imagen
    Disney anuncia una alianza con TikTok que autoriza el uso de fragmentos de sus producciones
    Vista de una persona que consulta la red social TikTok en un teléfono móvil, en una fotografía de archivo. (EFE/HAYOUNG JEON)

    El gigante estadounidense del entretenimiento Disney anunció el miércoles un acuerdo con TikTok para autorizar el uso de fragmentos de sus películas y series en los videos cortos publicados en la plataforma asiática.

    "TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a recursos relacionados con cientos de películas y series del inmenso catálogo de franquicias emblemáticas y propiedades intelectuales apreciadas de Disney", indicó Disney en un comunicado, citando en particular los universos de las películas de Pixar, Marvel o "Star Wars".

    El acuerdo será lanzado en fase piloto en Estados Unidos en los próximos meses, antes de ampliarse eventualmente a otros países, precisó.

    Los creadores que participen en el programa verán también sus videos difundidos en una nueva sección de la plataforma Disney+.

    "Los contenidos creados por los fans desempeñan un papel cada vez más importante en la manera en que el público descubre y se implica (...) en el entretenimiento", agregó el conglomerado estadounidense.

    Más

    • El grupo anunció además el miércoles un alza del 7 % en su facturación trimestral, impulsada por sus parques de diversiones, su oferta de streaming y el éxito en salas de "Toy Story 5", pese a que el beneficio neto se redujo a la mitad en comparación con 2025.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.