Museo Bellapart inaugura Photoimagen 2026 con una exposición sobre fotografía y memoria

Obra del fotógrafo dominicano Polibio Díaz, la cual formará parte de la exposición "El Prado en el centro: fotografía y memoria". ( FUENTE EXTERNA )

Con la exposición "El Prado en el centro: fotografía y memoria", a cargo de artistas españoles y dominicanos, el Museo Bellapart dará inicio formal a la XII edición del festival Photoimagen, desde el jueves 20 de este mes hasta finales de septiembre próximo.

La muestra tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart, en la esquina avenida John F. Kennedy con calle Dr. Lembert Peguero, en Santo Domingo; de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y, los sábados, de 9:00 a. m. a 12 m.

Gracias al respaldo de las fundaciones Eduardo León Jimenes y Amigos del Museo del Prado, la presentación en el país reunirá obras fruto de residencias artísticas en la famosa pinacoteca europea, ubicada en Madrid, España.

Fotógrafos contemporáneos

Se trata del trabajo de 12 fotógrafos contemporáneos españoles pertenecientes a tres generaciones: José Manuel Ballester, Bleda y Rosa, Javier Campano, Joan Foncuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar Pequeño y Javier Vallhonrat.

Incluye, además, las fotografías de tres dominicanos: Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, quienes se inspiraron en las obras que atesora el Museo del Prado, en el aura que las envuelve, en el edificio que las cobija y en aquellos que las contemplan.

"El Prado en el centro: fotografía y memoria" celebra el diálogo entre España y el Caribe; y abre las puertas a un intercambio cultural sin precedentes, gracias a los esfuerzos de sus anfitrionas Maribel y Maripili Bellapart; así como de su directora, Myrna Guerrero.

El programa de formación y creación es posible por el compromiso permanente de la Fundación Eduardo León Jimenes con el arte y la cultura, el cual permite consolidar puentes estéticos y de memoria compartida entre instituciones, bajo la presidencia de doña María

Amalia León y la coordinación del Centro León y sus curadores Sara Hermann, Orlando Isaac y Michelle Cruz.