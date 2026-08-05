Santo Domingo conmemora sus 528 años con la inauguración de una escultura de su santo patrono

Estatua de Santo Domingo de Guzmán inaugurada el miércoles 5 de agosto del 2026 en la plaza Convento de los Dominicos en la Ciudad Colonial, en conmemoración del 528 aniversario de la ciudad fundada en su honor. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

En el marco de la conmemoración del 528 aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, fue inaugurada este miércoles una escultura de Santo Domingo de Guzmán en la Plaza del Convento de los Dominicos, frente al histórico monumento que desde hace más de cinco siglos lleva su nombre en la Ciudad Colonial.

La obra constituye un homenaje permanente al fundador de la Orden de Predicadores y al legado espiritual, cultural e histórico que ha dejado en la capital dominicana, que lleva su nombre.

La iniciativa fue impulsada por la religiosa dominica Rosa Monique Peña, quien explicó que el proyecto nació al constatar que la ciudad que lleva el nombre del santo carecía de un monumento público en su honor.

Apoyo institucional

La escultura, realizada por el artista dominicano Dustin Muñoz, representa a Santo Domingo en actitud de predicar, reflejando la misión que marcó toda su vida y que, según la religiosa, continúa inspirando valores de verdad, esperanza, compasión y servicio.

La inauguración fue organizada por el Comité Gestor Pro Estatua de Santo Domingo de Guzmán, con el respaldo de los Frailes Dominicos, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, el Arzobispado de Santo Domingo y la Dirección General de Patrimonio Cultural, instituciones que acompañaron el desarrollo del proyecto desde su concepción hasta su ejecución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/4b37f8a1-bf4d-4dfe-8763-5644936f63a7-cbee292f.jpg Rosa Monique Peña, Carolina Mejía e Ingrid Paiewonsky de Feris. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Durante el acto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó el significado de incorporar una obra de estas características al espacio público de la Ciudad Colonial.

"Hoy gana la ciudad. Hoy tenemos en un espacio público una obra preciosa, simbólica, para nosotros los hombres y mujeres de fe, pero también un lugar que permitirá que nuestros niños y niñas vengan a hacerse ciudadanos desde el respeto, la convivencia y el reconocimiento de que este es un espacio de todos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62811-pm-ed125bdc.jpeg Develación de escultura de Santo Domingo de Guzmán en la Plaza del Convento de los Dominicos en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62811-pm-1-4a4dbdf2.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía habla en el acto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62810-pm-1-d5561466.jpeg Escultura de Santo Domingo de Guzmán en la Plaza del Convento de los Dominicos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62827-pm-3836157a.jpeg La religiosa Rosa Monique Peña. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62830-pm-21f97673.jpeg Parte de público presente en el acto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-62827-pm-1-dc4978d8.jpeg En la develación de la escultura, estuvo presente la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Significado y simbolismo

La funcionaria también llamó a que el monumento se convierta en un referente de reflexión y sabiduría para quienes visiten el lugar.

De su lado, Rosa Monique Peña recordó que el proyecto tomó forma hace varios años tras regresar al país luego de más de cinco décadas de misión religiosa.

Explicó que la propuesta fue acogida de inmediato por la comunidad de frailes dominicos y recibió el respaldo de diversas personalidades e instituciones públicas y privadas, así como de benefactores que hicieron posible la materialización de la obra.

Peña explicó que la imagen fue concebida con Santo Domingo predicando y acompañada por un perro con una antorcha, símbolo tradicional de la espiritualidad dominica, inspirado en la conocida tradición sobre el sueño de la madre del santo, representación de la misión evangelizadora que "encendió los corazones" con su predicación.

"Es nuestra mayor ilusión que quienes se acerquen a esta imagen puedan contemplarla, dirigirle una oración, pedirle consejo y recordar que la verdad, la fe, la compasión y la esperanza siempre encuentran el camino para iluminar el corazón humano", manifestó.

Entre los asistentes estuvieron la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; el párroco del Convento de los Dominicos, fray José Alberto Hidalgo; representantes de la Orden de Predicadores, miembros del comité gestor, autoridades civiles y eclesiásticas.

Con esta inauguración, Santo Domingo suma un nuevo referente histórico y religioso a su patrimonio urbano, en una fecha que conmemora los 528 años de la fundación de la primera ciudad permanente del Nuevo Mundo, reafirmando el vínculo entre su identidad, su historia y el santo que le dio nombre.