Con entusiasmo, orgullo patrio y el respaldo del ballet folklórico del ministerio de turismo, familiares, seguidores, medios de comunicación y la organización Miss Mundo Dominicana, Joheirry Mola, Miss Mundo Dominicana, partió este miércoles hacia Vietnam para representar a la República Dominicana.

Su destino es la 75.ª edición de Miss Mundo, una celebración histórica que reunirá a más de un centenar de candidatas provenientes de todos los continentes.

La despedida oficial se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde Joheirry recibió muestras de cariño y buenos deseos antes de iniciar la misión que la convertirá en embajadora de la belleza, la cultura y los valores del pueblo dominicano ante el mundo.

Programa de actividades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-51537-pm-feec300b.jpeg Joheirry Mola, Miss Mundo Dominicana (IMAGEN CEDIDA PORMISS MUNDO DOMINICANA)

Esta edición de Miss Mundo, que conmemora la celebración 75th del certamen, tendrá como sede Vietnam y reunirá a más de 100 representantes de diferentes países. Durante varias semanas, las candidatas participarán en un amplio programa de actividades:

Culturales

Competencias preliminares

Proyectos comunitarios

El programa culminará con la gran final el próximo 5 de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-51537-pm-1-bd31d57b.jpeg Joheirry Mola durante la despedida en el aeropuerto. (IMAGEN CEDIDA POR MISS MUNDO DOMINICANA)

Reconocido como el certamen de belleza más antiguo del mundo, Miss World promueve desde hace décadas la filosofía "Beauty With a Purpose" (Belleza con Propósito), una plataforma que impulsa el liderazgo femenino y el desarrollo de proyectos sociales con impacto real en las comunidades, convirtiendo a cada representante en una agente de cambio.

Además de ostentar el título de Miss Mundo Dominicana, Joheirry Mola se desempeña como corresponsal del segmento Ventana a Quisqueya para Noticias Univisión 41 Nueva York, desde donde promueve la cultura, el turismo y las historias que resaltan lo mejor de la República Dominicana para la diáspora dominicana en los Estados Unidos.

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