VIDEO | Miss Mundo Dominicana, Joheirry Mola, parte hacia Vietnam para representar la República Dominicana
El certamen que promueve el liderazgo femenino y el impacto social a través de Bellezas con un propósito
Con entusiasmo, orgullo patrio y el respaldo del ballet folklórico del ministerio de turismo, familiares, seguidores, medios de comunicación y la organización Miss Mundo Dominicana, Joheirry Mola, Miss Mundo Dominicana, partió este miércoles hacia Vietnam para representar a la República Dominicana.
Su destino es la 75.ª edición de Miss Mundo, una celebración histórica que reunirá a más de un centenar de candidatas provenientes de todos los continentes.
La despedida oficial se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde Joheirry recibió muestras de cariño y buenos deseos antes de iniciar la misión que la convertirá en embajadora de la belleza, la cultura y los valores del pueblo dominicano ante el mundo.
Programa de actividades
Esta edición de Miss Mundo, que conmemora la celebración 75th del certamen, tendrá como sede Vietnam y reunirá a más de 100 representantes de diferentes países. Durante varias semanas, las candidatas participarán en un amplio programa de actividades:
- Culturales
- Competencias preliminares
- Proyectos comunitarios
El programa culminará con la gran final el próximo 5 de septiembre.
Reconocido como el certamen de belleza más antiguo del mundo, Miss World promueve desde hace décadas la filosofía "Beauty With a Purpose" (Belleza con Propósito), una plataforma que impulsa el liderazgo femenino y el desarrollo de proyectos sociales con impacto real en las comunidades, convirtiendo a cada representante en una agente de cambio.
Además de ostentar el título de Miss Mundo Dominicana, Joheirry Mola se desempeña como corresponsal del segmento Ventana a Quisqueya para Noticias Univisión 41 Nueva York, desde donde promueve la cultura, el turismo y las historias que resaltan lo mejor de la República Dominicana para la diáspora dominicana en los Estados Unidos.