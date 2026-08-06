El Boba se une al elenco del programa "Bemberé", que se estrenará por Color Visión

El Boba formará parte del elenco de Bemberé, el nuevo programa de variedades que se estrenará próximamente por Color Visión, bajo la conducción de Alfonso Rodríguez. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN DE "BEMBERÉ". )

El humorista Rafael Bobadilla, conocido como El Boba, se integra al elenco de "Bemberé", el nuevo programa de variedades con el que el cineasta y productor Alfonso Rodríguez regresará a la televisión dominicana el próximo septiembre, a las 8:00 de la noche por Color Visión.

Al ofrecer detalles del acuerdo alcanzado con el comediante, Rodríguez destacó la versatilidad y el talento de Bobadilla, quien en los últimos meses ha ganado terreno en la escena del humor dominicano gracias a sus caracterizaciones de figuras públicas.

"El Boba es un joven talento que ha emergido en la televisión gracias a su ingenio y talento. En cada uno de los personajes de figuras públicas se observa una labor depurada, logrando una gran conexión con el público", comentó Rodríguez.

Un humorista en ascenso

Con su mezcla de ingenio, gracia y capacidad para capturar la esencia de figuras políticas nacionales, Bobadilla ha escalado posiciones hasta convertirse en una de las voces más destacadas del humor en República Dominicana.

De qué trata Bemberé

Bemberé es una producción orientada al entretenimiento que reunirá a destacadas figuras del espectáculo dominicano. El programa se transmitirá en vivo en horario estelar, de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, por el Canal 9 de Color Visión, y de forma simultánea por YouTube, Instagram y TikTok.

La producción nace de una sociedad entre X102 y Producciones Alfonso Rodríguez, asociados a Color Visión, lo que explica la integración de talentos provenientes de ambos medios dentro del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/alfonso-rodriguez-d5ea230c.jpg Alfonso Rodríguez estrenará su programa en septiembre. (FOTO DE ARCHIVO. RUBÉN ABUD)

Apuesta por la televisión local

"En esta nueva apuesta en la televisión y, como siempre, continuaremos apostando a la televisión local y al talento joven, así como a los experimentados. Quiero agradecer la acogida que hemos recibido por parte de los ejecutivos de Color Visión, en la persona de su CEO, Domingo Bermúdez, así como de su director, Ángel Laureano, y el equipo de venta", expresó Rodríguez.

El elenco que acompañará a Alfonso Rodríguez

Bemberé contará con un elenco principal integrado por el actor y presentador Juan Carlos Pichardo, Rafael Bobadilla (El Boba), la comunicadora Carmen Rodríguez, el actor Christian Álvarez, Damián Núñez, el actor Fernando Rodríguez y la polifacética actriz Lumy Lizardo, quien se transformará en distintas figuras de la vida pública dominicana e internacional.

Se suman el actor y cantante Axel Mansilla, a cargo del segmento musical "The Canto"; el coreógrafo Eddy Kew, y el comunicador Alan Delmonte, responsable del segmento "Bemberé Explicada". Una de las incorporaciones más llamativas es la de Elizabeth Turra, quien tendrá su propio segmento tipo reality llamado "TurraMatch".

Un programa de variedades

Bemberé se define como un programa de variedades que combina entretenimiento, humor, música e información en un solo espacio. La propuesta busca ser más que un programa: un pulso donde la realidad, el humor, la música y la improvisación se encuentran cada noche para recordar que la televisión todavía puede ser una fiesta.

El regreso de Alfonso Rodríguez

El retorno de Alfonso Rodríguez a la televisión dominicana llega tras su paso por el servicio diplomático como cónsul dominicano en Los Ángeles, y marca el retorno de una figura con amplia trayectoria en el cine y la televisión.

La alianza entre X102 y Producciones Alfonso Rodríguez, junto al respaldo de Color Visión, apunta a un proyecto multiplataforma robusto que combina televisión abierta, radio y formatos verticales pensados para redes sociales, en sintonía con las tendencias de consumo de contenido más recientes.