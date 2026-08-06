Cultura anuncia los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2026 e Historia 2025

El Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard distinguió la obra "El mapa de la noche", de César Sánchez Beras. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Cultura (MINC) dio a conocer este jueves los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2026 y del Premio Anual de Historia José Gabriel García 2025 para obras publicadas durante un acto celebrado en la sede ministerial.

El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito literario e intelectual del país, así como a viceministros, directores generales y funcionarios del Ministerio de Cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-06-at-20319-pm-1-bcc3aa91.jpeg Aquiles Julián, director del Libro y la Lectura, y Pastor de Moya, viceministro de Identidad y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, junto al notario público de la premiación. (CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA)

Durante su intervención, el viceministro Pastor de Moya destacó que estos galardones constituyen una reafirmación del compromiso del Estado dominicano con el fomento de la creación literaria, la investigación histórica y el fortalecimiento de la identidad nacional.

De igual manera, subrayó el valor de la escritura como instrumento de transformación social y resaltó la participación de 128 obras en la presente convocatoria de los Premios Anuales de Literatura.

Asimismo, asistieron al acto los viceministros Amaury Sánchez y Gamal Michelén; el director general del Libro y la Lectura, Aquiles Julián; el director de Ferias del Libro, Nan Chevalier; y el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Rafael Peralta, entre otras personalidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-06-at-20319-pm-1e0d17ea.jpeg El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito literario e intelectual del país. (CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-06-at-20319-pm-2-05a5299b.jpeg El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito literario e intelectual del país. (CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA) ‹ >

El evento también contó con la presencia de Fari Rosario, director de Gestión Literaria y coordinador del certamen, quien ofreció las palabras iniciales.

Ganadores de literatura

En la presente edición, el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván fue otorgado a la obra "La enana", de Manuel García Cartagena.

El Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez recayó en el libro "Morir es verse", de Alberto Eloy Tejera, en tanto que el Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña fue concedido a la obra titulada "Culto al cuerpo: las tentaciones entre la salud y la apariencia", de Ysabel Noemí Tejeda Díaz.

Por su parte, el Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena fue otorgado a "Hay una yola en el mundo", de Ingrid Luciano Sánchez, mientras que el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard distinguió la obra "El mapa de la noche", de César Sánchez Beras.

De su lado, el Premio Anual de Cuento José Ramón López fue concedido a "Desde un costado de la (des)memoria", de Gustavo Olivo Peña.

Historiadores premiados

Durante la actividad también se anunció el veredicto del Premio Anual de Historia José Gabriel García 2025, que recayó en la obra "Ingenio Barahona: la fundación del Batey Central y su impacto en el desarrollo de la provincia", de Carlos Manuel Diloné, seleccionada entre ocho trabajos participantes por un jurado integrado por Herbert Stern, Heriberto Cruz Sánchez y Virginia Flores Sasso.

Instituido mediante el Decreto núm. 3-17, del 6 de enero de 2017, el Premio Anual de Historia José Gabriel García tiene como finalidad reconocer investigaciones originales que contribuyan significativamente al desarrollo de la historiografía nacional.

El galardón está dotado con un premio de quinientos mil pesos, un diploma de reconocimiento y la publicación de la obra bajo el sello de la Editora Nacional.

Por su parte, los ganadores de las distintas categorías de los Premios Anuales de Literatura recibirán un premio de trescientos mil pesos, un diploma de reconocimiento y la publicación de sus obras.

Estos galardones, otorgados anualmente por el Ministerio de Cultura, tienen como propósito estimular la producción literaria dominicana, promover la excelencia en la creación escrita y fortalecer el patrimonio bibliográfico nacional.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de jurados integrados por reconocidos escritores, investigadores y especialistas en cada una de las categorías. En poesía participaron José Enrique García, Noé Zayas y Petra Saviñón; en cuento, Omar Messon, Ana Almonte y Luis Ernesto Mejía; y en novela, Pedro Antonio Valdez, Máximo Vega y Ofelia Berrido.

En la categoría de ensayo, el jurado lo componían Carlos Cabrera, Ofelia Berrido y Sandra Alvarado; en teatro, Claudio Rivera, Reynaldo Disla y Bienvenida Polanco; y en literatura infantil y juvenil, Mónica Volonteri, Iván Payano y Dinorah Coronado.

La entrega oficial de los galardones se realizará en una ceremonia especial, cuya fecha será anunciada oportunamente por el Ministerio de Cultura.