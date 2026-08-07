"Bienvenido el extraño": una invitación a mirar la salud mental con empatía

El elenco de la obra "Bienvenido el extraño". ( CORTESÍA DE LOS PRODUCTORES )

Ansiedad, depresión, estrés... Todos libramos batallas personales, aunque no siempre hablemos de ellas. Quizá por eso, cuando estos temas se abordan sin disfraces desde el arte y, en particular, desde el teatro, la conexión con el público resulta tan poderosa.

La obra teatral "Bienvenido el extraño" se presentó a casa llena el pasado miércoles 5 de agosto, en una única función, en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes.

La puesta en escena, profundamente humana, trascendió la representación dramática para convertirse en una experiencia de reflexión sobre la salud mental, los prejuicios y las heridas que muchas veces se llevan en silencio.

La dramaturgia del doctor Yino Martínez, basada en hechos reales, llegó a escena bajo la producción de Canek Denis y la dirección de Vicente Santos, con música en vivo de José Andrés Molina y Attabeyra Hailí.

El elenco estuvo integrado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones y Wendy Alba, cuya entrega sobre las tablas sostuvo la intensidad de la historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/bienvenido-el-extrano-4-6dea55e4.jpg Iván Mejía dio vida a Bienvenido en la obra teatral. (CORTESÍA DE LOS PRODUCTORES)

La trama sigue a Bienvenido, un joven estudiante de Medicina que, tras sufrir un colapso emocional provocado por el estrés académico, es señalado como "loco" por su comunidad y encerrado por una madre consumida por la ignorancia, la vergüenza y la culpa.

Pero el montaje no se queda en la historia de su protagonista. Los actores compartieron sus propios testimonios y experiencias relacionados con el bienestar mental, convirtiendo el escenario en un espacio de vulnerabilidad y empatía en el que fue difícil no reconocerse en alguna de esas historias.

Las lágrimas aparecieron, pero también la certeza de que, incluso detrás de quienes parecen tenerlo todo bajo control, pueden existir batallas personales, silenciosas y profundamente humanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/bienvenido-el-extrano-3-a2abe85e.jpg La obra contó con música en vivo (CORTESÍA DE LOS PRODUCTORES)

Más allá de los prejuicios

Más que dividir la historia entre víctimas y culpables, la propuesta expuso la complejidad de personajes que, desde sus propias carencias, toman decisiones capaces de destruir o transformar la vida de otra persona.

También recordó que detrás de cada diagnóstico existe una historia y que ninguna condición debe utilizarse para reducir, definir o negar el valor de un ser humano.

Al caer el telón, la respuesta de los asistentes confirmó la conexión que logró la propuesta, que no buscó ofrecer respuestas sencillas, sino al contrario: despertar preguntas y abrir espacio para una mirada más sensible.

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue su propósito solidario. Los fondos recaudados fueron destinados al proyecto Casa de Día del Patronato de Salud Mental Padre Billini, iniciativa que ofrece atención profesional, terapias, medicamentos y acompañamiento a personas de escasos recursos que viven con estos trastornos y a sus familiares.

Te puede interesar "Bienvenido el extraño" llega a Bellas Artes para promover una conversación sobre la salud mental