Juan Luis Guerra destaca en la clausura de los Juegos Centroamericanos

La ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrá como uno de sus momentos más emotivos la participación del cantautor Juan Luis Guerra, quien, acompañado por el coro Más que vencedores, interpretará el Canto a la Patria, la obra que compuso y donó al Estado dominicano en 2006.

La presentación ha sido concebida como uno de los actos centrales del cierre de los Juegos y rendirá homenaje a la República Dominicana y a las más de 900 personas que hicieron posible las ceremonias del centenario.

La producción artística mantiene en reserva el resto de las presentaciones que formarán parte del espectáculo. Dónde: Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. Fecha: 8 de agosto. Hora: 6:00 p.m.

Comedia Ni locas ni cuerdos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-corleone-2-5edbab10.jpg (CEDIDA POR ALEXANDER CORLEONE)

Esta comedia pone en escena a dos actores dominicanos acostumbrados a interpretar personajes homosexuales. Con humor, ironía y situaciones cargadas de complicidad, reflexionarán sobre cómo los percibe la sociedad, las ventajas y los desafíos de quedar encasillados en este tipo de papeles.

El público será testigo del proceso de creación de sus personajes, descubrirá lo que ocurre detrás de escena e incluso podrá participar en la función. ¿La mayor lección? Todos interpretamos personajes en la vida.

Ha sido escrita por Ariel Feliciano, está dirigida por Josema Rodríguez y cuenta con la producción de Alexander Corleone. Dónde: Sala Ravelo del Teatro Nacional. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Boletas: Boletería.com.do.

Concierto Toque profundo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-whatsapp-image-2026-08-04-at-73206-am-4f0fb69a.jpg (CEDIDA POR TOQUE PROFUNDO)

La agrupación celebrará 37 años de trayectoria con un concierto especial que reunirá a sus seguidores en una noche dedicada al rock dominicano. La emblemática banda repasará los temas que han marcado su carrera y acompañado a varias generaciones, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes del género en el país.

La celebración contará con la participación del actor y cantante Héctor Aníbal y del cantautor Pamel como invitados especiales, quienes compartirán escenario con la banda, bajo la producción de GDD Productions. Dónde: Hard Rock Café Santo Domingo. Fecha: sábado, 9:00 p.m. Boletas: Tix.do.

Que viva la patria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-eddy-herrera-lanza-su-nuevo-sencillo-de-merengue-romantico-23958638-08947046.jpg (CEDIDA POR EDDY HERRERA)

La música dominicana será la protagonista de esta iniciativa de la Presidencia de la República que reunirá en un mismo escenario a Yiyo Sarante, Eddy Herrera y Bulín 47.

El espectáculo combinará salsa, merengue y música urbana en una propuesta pensada para públicos de todas las edades. Yiyo llevará al escenario su inconfundible salsa, Eddy pondrá a bailar al público con sus merengues y Bulín 47 aportará la energía de la música urbana. Además de las presentaciones musicales, el evento rendirá homenaje a los atletas de San Juan de la Maguana que representaron con orgullo a la provincia y al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en reconocimiento a sus logros.

Con un repertorio de sus principales éxitos, los tres artistas prometen una velada cargada de ritmo, celebración y orgullo por el talento dominicano. Dónde: Arco del Triunfo, San Juan de la Maguana. Fecha: domingo, 8:00 p.m. Gratuito.