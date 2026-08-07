Dónde disfrutar la fiesta fuera de las gradas

Imagen de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llega con todo el sabor de una gran despedida: música, emoción y ese espíritu de celebración que acompaña a los memorables encuentros deportivos.

Si no tienes una butaca en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, no significa que tengas que perderte el cierre de esta fiesta.

La ciudad también tendrá sus propios escenarios para vivir la ceremonia entre amigos, con buena comida, tragos y un ambiente que invite a celebrar cada momento.

Desde terrazas con vistas privilegiadas hasta bares deportivos y restaurantes que preparan sus pantallas para la ocasión, Santo Domingo ofrece alternativas para seguir la clausura como si estuvieras en primera fila.

Para ayudarte, reunimos algunos lugares donde el deporte, la gastronomía y el entretenimiento se unen para disfrutar este sábado de una tarde diferente y despedir los Juegos con el mejor ambiente, mientras compartes anécdotas, brindas por los atletas, bailas y celebras el orgullo de haber sido parte de esta experiencia deportiva.

Outback Steakhouse

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-saveclipapp726726450186008572150533225360191674797597453n-89fe8503.jpg Outback Steakhouse. (@OUTBACKRD)

Si disfrutas de los cortes de carne, las hamburguesas y un ambiente relajado, Outback Steakhouse es una excelente opción. El restaurante cuenta con varias pantallas distribuidas estratégicamente, por lo que, sin importar dónde te sientes, tendrás una buena vista de la transmisión y no te perderás ningún detalle de la ceremonia de clausura.

Además, su variado menú y el ambiente acogedor lo convierten en un lugar ideal para compartir con familiares o amigos mientras disfrutas del espectáculo deportivo. @outbackrd

Applebee´s

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-saveclipapp683642597185832649420372095324313310599925917n-a1aa5cef.jpg Applebee´s. (@APPLEBEESRD)

Si la idea es acompañar el cierre del evento deportivo con buena comida, Applebee´s tiene una propuesta que combina sabor y variedad. En sus sucursales de Westpark, Downtown Center, Coral Mall y Sambil encontrarás un menú con hamburguesas, costillas, alitas, pastas y ensaladas.

En cuanto a las bebidas, Applebee´s ofrece una amplia selección de cócteles, tragos y otras opciones para todos los gustos. Lo mejor es que puedes aprovechar su promoción de 2x1, de 4:00 a 9:00 p.m. @applebeesrd

TGI Friday´s

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-hamburguesa-fridays-62d3d3f1.png TGI Friday´s. (@FRIDAYSRD)

Con su Happy Hour todos los días, de 3:00 a 8:00 p.m., TGI Friday´s se convierte en una excelente alternativa para disfrutar de la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos.

Mientras sigues cada momento de la transmisión en sus pantallas, podrás acompañar la experiencia con una amplia selección de bebidas, entradas y platos principales. El ambiente animado y la buena compañía harán que la jornada sea memorable, más allá de la emoción que se viva en el cierre deportivo. @fridaysrd

Dave & Buster´s

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-saveclipapp75873137917889488892658053664078054393328009n-eac64e2b.jpg Dave & Buster´s. (@DAVENBUSTERSRD)

Desde el inicio del evento deportivo, Dave & Buster´s ha transmitido todas las competencias en su Watch Zone, convirtiéndose en un punto de encuentro para los fanáticos del deporte.

Pero la experiencia va mucho más allá de la pantalla: el establecimiento cuenta con más de 98 juegos premium y una bolera para todas las edades, por lo que la diversión puede continuar incluso después de la ceremonia de clausura. Es el lugar ideal para combinar el entretenimiento con una salida en grupo. @davenbustersrd

Grilling Restaurant

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-saveclipapp684048233186011043430481475094090227621870784n-04833031.jpg Grilling Restaurant. (@GRILLINGRESTAURANT)

Grilling Restaurant se suma al ambiente deportivo con una propuesta pensada para quienes quieren disfrutar cada momento de la transmisión. Hasta mañana, el restaurante ofrece Happy Hour, una oportunidad para acompañar la jornada con bebidas a precios especiales mientras compartes con amigos o familiares.

Su propuesta gastronómica, basada en carnes a la parrilla, completa una experiencia imperdible para cerrar la fiesta deportiva con buen sabor. @grillingrestaurant

Boga Boga

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/imagen-saveclipapp759199761186147540160024282573652892566958123n-a1f2acd2.jpg RestauranteBoga Boga. (@BOGABOGARD)

Para quienes prefieren una experiencia más refinada, Boga Boga combina una propuesta de cocina española e internacional con un ambiente elegante y acogedor. Durante la ceremonia de clausura del evento deportivo, los comensales podrán seguir la transmisión mientras disfrutan de una carta que incluye mariscos, carnes, arroces y otras especialidades de la casa.

Es un lugar ideal para combinar la emoción de la jornada con una experiencia gastronómica llena de sabor y tradición. @bogabogard