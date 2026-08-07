Miss República Dominicana Universo 2026: así recibirá La Vega a su reina, Melissa Núñez

Noche de la coronación de Melissa Núñez como Miss República Dominicana Universo. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La Vega, agosto de 2026. La ciudad de La Vega recibirá este viernes 7 de agosto a Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo 2026, en una actividad organizada por la Alcaldía de La Vega y la Gobernación Provincial.

El recibimiento está previsto para las 4:00 de la tarde en la entrada de la ciudad, en la avenida Pedro A. Rivera (Pontón). Desde ese punto partirá un recorrido por varias calles del municipio, que concluirá en la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal.

Al finalizar el recorrido, las autoridades municipales y provinciales realizarán un acto de reconocimiento a Núñez por su elección como representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universo.

Con su coronación, La Vega vuelve a obtener el título de Miss República Dominicana Universo después de 14 años. La última representante de la provincia en alcanzar la corona fue en 2012.

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La directora nacional de la franquicia Miss República Dominicana Universo , Magali Febles , señaló que la elección de Melissa Núñez representa un hecho significativo para la provincia y destacó el proceso de preparación de la candidata de cara al certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.

, , señaló que la elección de representa un hecho significativo para la provincia y destacó el proceso de preparación de la candidata de cara al certamen internacional, que se celebrará en en noviembre. Las entidades organizadoras informaron que la actividad está abierta al público.