Muere el modelo Manoel Machinek en un accidente durante la grabación de un comercial en Italia

Imagen de archivo de Manoel "Mano" Machinek tomada de su Instagram @mano_machinek. El modelo alemán murió tras caer por un precipicio tras perder el control del vehículo que conducía. ( FUENTE EXTERNA )

El modelo y fotógrafo alemán Manoel "Mano" Machinek, de 37 años, murió tras sufrir un accidente de tránsito mientras participaba en la grabación de un comercial de automóviles en la zona de Mottarone, cerca de Gignese, en el norte de Italia.

El accidente ocurrió el 30 de julio en una carretera de montaña que había sido cerrada al tránsito para permitir la filmación.

De acuerdo con reportes de medios europeos, Machinek conducía un Porsche 993 RS cuando perdió el control del vehículo al tomar una curva. El automóvil salió de la vía, cayó por una pendiente y terminó impactando contra un árbol.

Equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero falleció a causa de las lesiones sufridas.

Las autoridades italianas mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Tras conocerse la noticia, su esposa, la creadora de contenido María Maksimovic, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó la pasión de Machinek por la conducción y expresó su pesar por su fallecimiento.

Más

Nacido en Alemania y residente en Suiza durante los últimos años, Machinek desarrolló una carrera como modelo , fotógrafo e influencer. En 2022 alcanzó mayor reconocimiento al participar junto a Maksimovic en la primera temporada del programa de telerrealidad austríaco Forsthaus Rampensau , transmitido por la cadena ATV.

, e influencer. En 2022 alcanzó mayor reconocimiento al participar junto a Maksimovic en la primera temporada del programa de telerrealidad austríaco , transmitido por la cadena ATV. Además de su trabajo en el modelaje y la fotografía, mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con el automovilismo y vehículos deportivos.

Leer más Muere una modelo de 18 años en trágico accidente automovilístico