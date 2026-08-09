"Bienvenido el extraño": un drama teatral que explora la salud mental

Momento de la puesta en escena de "Bienvenido el extraño", presentada en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes. ( SUMINISTRADA POR LOS ORGANIZADORES. )

A casa llena y ante un público conmovido, la obra teatral Bienvenido el extraño se presentó en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes con una puesta en escena desgarradora y profundamente humana, que trascendió la representación dramática para convertirse en una experiencia sensorial y reflexiva.

La dramaturgia del doctor Yino Martínez, basada en hechos reales, llegó a escena con la producción de Canek Denis, bajo la dirección de Vicente Santos, con un montaje plasmado de imágenes en movimiento, testimonios personales y música en vivo donde se retratan las heridas que provocan el rechazo, la ignorancia y los prejuicios alrededor de la salud mental. La historia sigue a Bienvenido, un destacado estudiante de medicina cuya vida cambia tras sufrir un colapso emocional provocado por la presión académica.

La pieza transitó entre la palabra hablada, el verso y el canto colectivo, construyendo una atmósfera en la que cada gesto, sonido y pausa tuvo peso dramático. El resultado fue una propuesta cruda, por momentos incómoda, que llevó a los espectadores a enfrentarse con la facilidad con la que una sociedad señala, excluye y deshumaniza aquello que no comprende.

Impacto emocional de la obra

El elenco, conformado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones, Wendy Alba y el propio Vicente Santos, logró interpretaciones contundentes y asumió cada personaje con personalidad y verdad escénica, dando cuerpo a los distintos rostros de una comunidad atravesada por la culpa, el miedo, la ignorancia, la compasión y la posibilidad de redención.

La historia recorrió con intensidad las distintas etapas emocionales de su protagonista, marcadas por el rechazo, el encierro y la estigmatización. Su actuación mostró tanto la fragilidad del personaje como su capacidad para reconstruirse, recuperar su proyecto de vida y regresar convertido en médico al mismo pueblo que antes lo había condenado.

Sobre el escenario, el contrabajo y la percusión dejaron de ser simples acompañamientos y se convirtieron en parte activa de la narración. Interpretada en vivo por Attabeyra Hailí y José Andrés Molina, la música marcó los silencios, las tensiones y los momentos de mayor vulnerabilidad de los personajes, aportando una dimensión ritual y poética a la función. La puesta en escena también contó con la iluminación de Ernesto López, el vestuario de Renata Cruz Carretero y el maquillaje de Tezza Borja.

Mensaje de inclusión y empatía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/dsc2371-d2247840.jpg El elenco de la obra, integrado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones, Wendy Alba y Vicente Santos. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN)

Más que dividir la historia entre víctimas y culpables, la propuesta expuso la complejidad humana de quienes, desde sus propias carencias, toman decisiones capaces de destruir o transformar la vida de otra persona. Y recordó que detrás de cada diagnóstico existe una historia, y que ninguna condición debe utilizarse para reducir, definir o negar el valor de un ser humano.

El espectáculo llevó a la sala de la crudeza a la belleza, demostrando que incluso desde lo oscuro y lo doloroso puede construirse un poderoso poema escénico. Al caer el telón, la respuesta de los asistentes confirmó la conexión alcanzada por una obra que no buscó ofrecer respuestas fáciles, sino despertar preguntas y abrir espacio para una mirada más sensible.

La presentación tuvo además un propósito solidario. Los fondos recaudados fueron destinados al proyecto Casa de Día del Patronato de Salud Mental Padre Billini , iniciativa que ofrece atención profesional, terapias, medicamentos y acompañamiento a personas de escasos recursos que viven con estos trastornos y a sus familiares.

fueron destinados al proyecto , iniciativa que ofrece atención profesional, terapias, medicamentos y acompañamiento a personas de escasos recursos que viven con estos trastornos y a sus familiares. Con el lema "Caras vemos, historias no sabemos", "Bienvenido el extraño" dejó sobre las tablas un mensaje urgente: antes de juzgar, señalar o excluir, es necesario reconocer a la persona que existe detrás de aquello que muchas veces no sabemos comprender.