Casi 100 jóvenes dominicanos dan nueva vida a "High School Musical"

Cerca de 100 niños y jóvenes dominicanos integran los dos elencos de "High School Musical – One-Act Edition", bajo la dirección de Vanessa Cucurullo ( SUMINISTRADA POR VANESSA CUCURULLO. )

Cerca de 100 niños y jóvenes dominicanos subirán al escenario del Auditorio Casa San Pablo, en Santo Domingo, los días 19 y 20 de agosto, a las 7:30 de la noche, para participar en Disney´s High School Musical – One-Act Edition, una producción de ACT ONE Academy of Performing Arts.

La propuesta llevará al escenario la historia de los estudiantes de East High, basada en la película original de Disney Channel, en una puesta que combina actuación, canto y danza y que estará protagonizada por una nueva generación de artistas dominicanos.

Una historia que desafía los estereotipos

El musical sigue a Troy Bolton, capitán del equipo de baloncesto de East High, y Gabriella Montez, una estudiante destacada con pasión por las ciencias.

Ambos descubren su interés por el teatro y se enfrentan a las expectativas de sus compañeros, quienes consideran que deben limitarse a los roles que tradicionalmente representan dentro de la escuela.

La historia incorpora personajes como Sharpay, Ryan, Chad, Taylor y Kelsi, mientras desarrolla temas relacionados con la amistad, la inclusión, la perseverancia y la importancia de trabajar en equipo.

Dos elencos en escena

La producción contará con dos elencos principales, una modalidad que permitirá ampliar la participación de los estudiantes y ofrecer a más jóvenes la oportunidad de asumir personajes protagónicos.

La dirección está a cargo de Vanessa Cucurullo, fundadora de ACT ONE Academy of Performing Arts, institución que desde 2017 trabaja en la formación de niños y jóvenes mediante el teatro musical.

La academia ha desarrollado durante estos años diferentes producciones inspiradas en musicales y películas familiares, con un modelo de enseñanza que integra las disciplinas escénicas con valores como la disciplina, la creatividad, el respeto y el trabajo colectivo.

Formación artística con acceso mediante becas

El proyecto también se vincula con la labor educativa de ACT ONE Academy of Performing Arts.

Actualmente, alrededor del 35 % de sus estudiantes recibe becas parciales o completas, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la formación artística a niños y jóvenes con talento, independientemente de sus posibilidades económicas.

La academia considera el arte una herramienta para desarrollar capacidades personales y sociales, además de las destrezas propias de las artes escénicas.

Música y puesta en escena

La producción recreará el ambiente de East High mediante escenografía, vestuario y coreografías, acompañados por varias de las canciones más conocidas del musical.

Entre los temas incluidos figuran "Start of Something New", "Get´cha Head in the Game", "What I´ve Been Looking For", "Breaking Free" y "We´re All In This Together".

El espectáculo está concebido para el público familiar y plantea una experiencia en la que los participantes deben integrar actuación, canto y danza como parte de su preparación escénica.

Una adaptación con licencia de Disney

Disney´s High School Musical – One-Act Edition cuenta con libro de David Simpatico y está basada en la película original de Disney Channel escrita por Peter Barsocchini.

Las canciones originales corresponden a varios compositores, entre ellos Matthew Gerrard y Robbie Nevil, Ray Cham y Greg Cham, Randy Petersen y Kevin Quinn, Andy Dodd y Adam Watts, Bryan Louiselle, David N. Lawrence y Faye Greenberg, y Jamie Houston.

La música fue adaptada, arreglada y producida por Bryan Louiselle.

La producción se presenta mediante un acuerdo especial con Disney Theatrical Licensing, una división de Music Theatre International (MTI).

Las boletas están disponibles a través de ACT ONE Academy of Performing Arts. Las reservaciones pueden realizarse vía WhatsApp al 829-537-2898.

Sobre ACT ONE Academy of Performing Arts

Fundada en Santo Domingo en 2017, ACT ONE Academy of Performing Arts está especializada en la formación de niños y jóvenes en actuación, canto y danza.

Su propuesta educativa busca desarrollar el talento artístico al tiempo que fortalece la disciplina, la creatividad, la seguridad personal, el respeto y la capacidad de trabajar en equipo.

Con High School Musical – One-Act Edition, la academia ofrece a los estudiantes la oportunidad de asumir el reto de una producción teatral basada en una obra de amplio reconocimiento internacional.