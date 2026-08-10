El dominicano Humberto Linder gana Mister Folklore World 2026 y desata críticas en redes

El dominicano Humberto Linder se coronó como Mister Folklore World 2026. ( INSTAGRAM: @HISPANOAMERICA_INTERNATIONAL )

La coronación del dominicano Humberto Linder como Mister Folklore World International 2026 ha provocado comentarios y críticas en las redes sociales. Muchos han cuestionado si tenía las condiciones necesarias para obtener el título.

Ante las opiniones surgidas, la organización del certamen decidió explicar los criterios que se toman en cuenta en la competencia.

Según un comunicado, Mister Folklore World International no es solamente un concurso de belleza física. El certamen busca destacar también la cultura, el folclor, la identidad y las tradiciones de los países participantes.

La organización explicó que los candidatos son evaluados por diferentes aspectos, entre ellos su conocimiento, presencia, desenvolvimiento y capacidad para representar a su país. La apariencia física forma parte de la competencia, pero no es el único elemento que determina al ganador.

También aclaró que cada concurso masculino tiene sus propios objetivos y reglas. Por eso, considera que no es adecuado comparar directamente este certamen con otros concursos internacionales, como Mister Supranational o Mister Grand.

En el caso de Linder, la organización destacó su participación y aseguró que representó a República Dominicana con compromiso, cultura y respeto por las tradiciones nacionales.

Su elección, explicó el certamen, responde a la idea de promover la riqueza cultural y el folclor de cada país a nivel internacional.

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Aunque las opiniones sobre su coronación siguen divididas, el triunfo de Humberto Linder abre una conversación sobre la importancia que tienen la cultura y la representación, además de la apariencia física, en este tipo de competencias.

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