El Ministerio de Cultura dio a conocer el programa de actividades que desarrollará en Santiago de los Caballeros con motivo del Día de la Restauración, cuyo acto central será el Concierto por la Patria.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, programado para el próximo 16 de agosto en el Gran Teatro del Cibao.

La información fue dada a conocer durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en el bar Moisés Zouain del mencionado teatro, encabezado por el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, quien tendrá a su cargo la dirección artística del concierto conmemorativo.

Durante el acto, Sánchez explicó que las actividades tienen como propósito rendir homenaje a la gesta restauradora de 1863, reafirmando la identidad cultural y la memoria histórica del pueblo dominicano desde Santiago de los Caballeros, ciudad considerada núcleo del movimiento que devolvió la soberanía nacional tras la anexión a España.

Homenaje a los héroes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/2e035c63-cbc9-423e-9e3c-75b0923f0af0-0e4a1eab.jpg Rosa Santos, gobernadora de Santiago, Amaury Sánchez, Francisco Sanchis encargado de comunicaciones del Gran Teatro del Cibao. (CORTESÍA DEL MINISTERIO DE CULTURA)

El concierto del 16 de agosto reunirá a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo con destacados artistas invitados y agrupaciones nacionales, en un programa que integrará piezas folclóricas, corales y populares dominicanas. El espectáculo ha sido concebido como un homenaje a los héroes de la Restauración y a la riqueza del patrimonio musical del país.

El funcionario destacó que el concierto contará con la participación de reconocidos intérpretes como Carlos Alfredo Fatule, Adalgisa Pantaleón y Jessy Savery, así como del grupo coral Koribe, y que constituirá uno de los principales actos culturales organizados por el Ministerio de Cultura para conmemorar esta fecha patriótica.

Como parte de la programación, el sábado 15 de agosto se celebrará la "Tarde de Parque" en el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración.

La jornada, dirigida a toda la familia, incluirá presentaciones de música típica, danza folclórica, la participación de una orquesta juvenil, además de muestras de artes visuales y artesanía. La actividad concluirá con un espectáculo luminotécnico proyectado sobre el monumento.

Las actividades conmemorativas serán desarrolladas de manera conjunta por instituciones culturales, educativas y gubernamentales, con el propósito de resaltar el significado histórico del 16 de agosto, fortalecer la identidad nacional y estrechar los vínculos entre cultura, ciudadanía y memoria histórica.