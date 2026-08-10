La periodista Gabriela Hungría presenta el libro "Historias que se cocinan"

La publicación nace de una recopilación de experiencias compartidas por reconocidos chefs. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista Gabriela Hungría presentó su libro "Historias que se cocinan", una obra que reúne entrevistas, anécdotas y recetas de destacados chefs, con el propósito de preservar las historias que se esconden detrás de cada plato y de sus creadores.

La publicación nace de una recopilación de experiencias compartidas por reconocidos chefs, resaltando sus trayectorias, su pasión por la gastronomía y el valor de la cocina como parte de la cultura y la identidad.

El compendio reúne las historias de chefs como Leandro Díaz, Lucía Ferrer, Melissa Espaillat, Annelie Vega y Henry Horne, María Marte, Catherine Lemoine, Pachy Castillo, Karla Leschorn, Alexandra Chotin, Laura Baker, Maris Samayoa y Lia Montás.

Cada uno comparte su experiencia, inspiración y recetas, convirtiendo cada capítulo en un testimonio del valor humano que existe detrás de la cocina.

Presentación

Durante la presentación del libro, Hungría agradeció el respaldo de todas las personas que hicieron posible este proyecto, entre ellas fotógrafos, editores, diseñadores y colaboradores que aportaron su talento para dar vida a cada una de las historias.

"Historias que se cocinan" es un homenaje a la gastronomía, a quienes la hacen posible y al periodismo que documenta esas experiencias, invitando a los lectores a descubrir el lado más humano de la cocina a través de relatos que trascienden las recetas.

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