Televida anuncia telemaratón para apoyar la formación de jóvenes seminaristas

El Rvdo. P. Kennedy Rodríguez posa junto a los artistas y comunicadores que participarán en la sexta edición del Telemaratón de Televida, bajo el lema "Una Señal de Esperanza, un Futuro de Vocaciones". ( SUMINISTRADA POR TELEVIDA. )

Televida, El Canal Católico de la Familia, invita a todo el país a encender una vez más la llama de la fe el domingo 30 de agosto, fecha en que miles de hogares, empresas e instituciones se unirán a la sexta edición de su Telemaratón anual bajo el lema: "Una Señal de Esperanza, un Futuro de Vocaciones".

La jornada se transmitirá a través de Televida, Canal 41, a nivel nacional y en todas sus plataformas digitales. El objetivo central es recaudar fondos para dos propósitos que laten a un mismo sentir: sostener la misión evangelizadora de la planta televisora y respaldar la formación de los jóvenes del Seminario Menor Buen Pastor.

Desde su inauguración en 1995 como el primer canal católico de la familia dominicana, Televida ha acompañado a los hogares con una programación enfocada en los valores cristianos, la formación humana y la orientación espiritual. Tres décadas después, ese compromiso se renueva con esta nueva edición del Telemaratón.

"Con cada aporte, continuaremos esta misión evangelizadora, manteniendo viva la fe en el corazón de nuestro pueblo. Con el apoyo de cada persona de buena voluntad, seguiremos formando a los pastores del mañana y llevando esperanza a todas las familias del país", expresó el Rvdo. P. Kennedy Rodríguez, director general de Televida Canal 41.

Objetivos del Telemaratón

Los jóvenes del Seminario Menor Buen Pastor se preparan para responder al llamado sacerdotal, una vocación que fortalece el acompañamiento espiritual, el servicio comunitario y la preservación de los valores que sostienen a la familia. Invertir en su educación es apostar directamente por el futuro espiritual del país.

La organización católica recuerda las palabras del Evangelio que inspiran esta nueva jornada: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla" (Mateo 9, 37-38).

Cómo participar Empresas, instituciones y familias pueden sumarse como patrocinadores o benefactores a través de los distintos niveles de aporte —Oro, Plata y Bronce—, cada uno con beneficios de visibilidad y presencia de marca durante toda la campaña. También se espera la participación de parroquias, colegios católicos y dominicanos residentes en la diáspora, quienes históricamente han respondido con generosidad a este llamado.

Televida hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía a seguir la transmisión el día del evento y a colaborar a través de los canales que la planta televisora habilitará: llamadas telefónicas, redes sociales, WhatsApp y su página web.

"No se trata solo de recaudar fondos, sino de anclar nuestra mirada en Jesucristo. Vivimos tiempos convulsos, en los que la incertidumbre, la violencia y el desánimo parecen querer apagar la esperanza en el corazón de nuestra gente.

La fe no es una utopía; es la certeza que sostiene, que da sentido al sufrimiento y fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece incierto.

Cada vocación que se forma es una promesa de acompañamiento espiritual para las próximas generaciones, un testimonio de que Dios sigue llamando obreros para su mies, aun en medio de la tormenta", añadió el Rvdo. P. Kennedy.

Para más información sobre los planes de patrocinio o las formas de colaborar, el público puede comunicarse directamente con Televida Canal 41 a través de sus plataformas oficiales.