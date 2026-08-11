Temporada Sinfónica 2026, una cita con la Orquesta Sinfónica Nacional por su 85 aniversario

La Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana es liderada por el reconocido maestro dominicano José Antonio Molina. ( CEDIDA POR LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL )

En el año en que celebra su 85 aniversario de historia, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) invita al público dominicano a reencontrarse con grandes obras del repertorio sinfónico universal en su Temporada Sinfónica 2026.

La programación reunirá a destacados directores, solistas y músicos en cinco conciertos, del 12 de agosto al 4 de noviembre, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Organizada por el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, la Fundación Sinfonía y la Orquesta Sinfónica Nacional, la temporada conmemorativa propone un recorrido por distintas épocas, lenguajes y tradiciones de la música sinfónica.

Recorrerá obras de Antonín Dvorák, Dmitri Shostakóvich, Paul Dukas, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Nikolái Rimski-Kórsakov, Manuel de Falla, Felix Mendelssohn, Serguéi Rajmáninov, Richard Wagner y Gustav Mahler.

Desde su fundación en 1941, la OSN ha ocupado un lugar fundamental en la vida musical dominicana.

Sus 85 años de trayectoria constituyen una historia de generaciones de músicos, directores y artistas que han contribuido a formar el patrimonio sinfónico del país y a acercar al público dominicano a las grandes obras de la música universal.

La temporada llega después de una de las presentaciones más significativas de la historia reciente de la agrupación con "Carmina Burana", de Carl Orff, interpretada el pasado 17 de junio.

La obra, dirigida por el maestro José Antonio Molina, fue recibida con entusiasmo por el público y la crítica especializada y marcó el inicio de las celebraciones por el 85 aniversario de la orquesta.

"Carmina Burana" fue apenas una muestra de lo que la institución se ha propuesto para esta Temporada Sinfónica 2026, celebrando 85 años de historia con una programación que le permite volver a las grandes obras del repertorio universal y, al mismo tiempo, continuar llevando la orquesta hacia nuevos horizontes.

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El programa

La temporada abrirá este miércoles 12 de agosto con un concierto bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. El programa estará integrado por la Sinfonía núm. 7, Op. 70, de Antonín Dvorák, y la Sinfonía núm. 5, Op. 47, de Dmitri Shostakóvich, dos obras fundamentales del repertorio sinfónico de los siglos XIX y XX.

Como parte de la gala inaugural, a las 7:30 de la noche, se ofrecerá la tradicional charla de apreciación musical auspiciada por el Club Premium del Banco Popular, en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, a cargo de Margarita Miranda de Mitrov y Nadia Nicola.

El segundo concierto, programado para el 26 de agosto, estará dirigido por el maestro Jaime Morales, director invitado, y contará con la participación como solista de la violonchelista Adriana Garcell, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El programa reunirá obras de distintas tradiciones musicales europeas: El aprendiz de brujo, de Paul Dukas; el Concierto para violonchelo y orquesta núm. 1, Op. 33, de Camille Saint-Saëns; Élégie, Op. 24, de Gabriel Fauré.

Asimismo, Capricho español, Op. 34, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y El sombrero de tres picos, Suites núm. 1 y núm. 2, de Manuel de Falla.

El 2 de septiembre tendrá lugar el tercer concierto de la temporada, bajo la dirección del maestro Santy Rodríguez, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de la violinista Scarlett Martínez.

La velada comenzará con Vuela, Sarambo, vuela..., segundo movimiento del Cuarteto Caribeño, del maestro José Antonio Molina, y continuará con el Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64, de Felix Mendelssohn, para concluir con la Sinfonía núm. 2, de Serguéi Rajmáninov.

El cuarto concierto, previsto para el 7 de octubre, tendrá nuevamente al maestro José Antonio Molina al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional y estará dedicado íntegramente a la música de Richard Wagner.

El programa, que será anunciado próximamente, representa una propuesta inédita dentro de la trayectoria de la agrupación, al dedicar una velada completa a la obra del compositor alemán.

La Temporada Sinfónica 2026 concluirá el 4 de noviembre con una gala especial que reunirá dos aniversarios: los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional y las cuatro décadas de la Fundación Sinfonía.

Para esta ocasión se ha seleccionado una de las obras monumentales del repertorio sinfónico: la Sinfonía núm. 2, "Resurrección", de Gustav Mahler. Los solistas y coros que participarán en esta presentación serán anunciados próximamente.

Boletas

Las boletas para los conciertos están disponibles en Fundación Sinfonía, Uepa Tickets y la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito.