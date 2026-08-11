Festival Bailemos 2026 transformará Santo Domingo con danza, música en vivo y tecnología

Imagen de archivo de la obra "Mañana", con coreografía de Cindy Sosa, en el Festival Bailemos 2024. ( CEDIDA POR FESTIVAL BAILEMOS )

El Festival Bailemos 2026 reunirá danza, música en vivo e innovación tecnológica en una experiencia escénica que contará con la participación de Riccie Oriach y su banda, Brooklyn Ballet, de Nueva York, y Girasomnis, de España.

La edición reunirá a más de 300 bailarines, más de 10 academias, alrededor de 100 estudiantes en escena y una asistencia estimada superior a 1,600 personas, fortaleciendo a Santo Domingo como punto de encuentro para las artes escénicas y el intercambio cultural internacional.

Un programa variado

La programación iniciará el viernes 28 de agosto con un concierto coreográfico junto a Riccie Oriach y su banda, Giorgio Siladi y Danza Colibri de Borinken como invitados internacionales.

Continuará el sábado 29 con Genesis, Dance Mapping, una innovadora fusión de danza y tecnología visual a cargo de Girasomnis desde España.

Y concluirá el domingo 30 con la Función de Danza de Academias, que reunirá a destacadas escuelas y talentos del país.

"Bailemos ofrece a cientos de bailarines dominicanos la oportunidad de tener un espacio para compartir metodologías, así como nutrirse de la forma de trabajo y creación de artistas internacionales, ampliar su visión y presentarse en la emblemática Sala Manuel Rueda, uno de los escenarios especializados en artes escénicas más importantes de Santo Domingo. Para muchos jóvenes, esta experiencia puede marcar un antes y un después en su desarrollo artístico", expresó Cindy Sosa, directora general del festival.

Además de su propuesta artística, Bailemos constituye una plataforma de conexión para empresas interesadas en vincularse con la cultura, la juventud, la innovación y el desarrollo del talento dominicano.

Esta es la programación Viernes 28 de agosto , 8:30 pm: concierto coreográfico con Riccie Oriach y su banda, junto a creaciones de Cindy Sosa, Isadora Bruno y Senia Rodríguez.

Sábado 29 de agosto , 6:00 pm y 8:30 pm: Dance Mapping de Girasomnis, España, junto a coreógrafos y bailarines dominicanos.

Domingo 30 de agosto, 6:00 pm: función de Danza de Academias.

Lugar: Sala Manuel Rueda, Santo Domingo. Boletos: Tix.do