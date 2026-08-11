El Centro Cultural Rainieri presenta La Cantera, espacio para el talento emergente dominicano

El Centro Cultural Rainieri presenta La cantera, un espacio de exposiciones temporales concebido para impulsar la obra de artistas emergentes y acercar al público las propuestas que marcarán el futuro de las artes visuales dominicanas.

Ubicada junto al auditorio del Centro Cultural, La cantera nace con una misión clara: identificar, exhibir y respaldar artistas con una voz auténtica y un lenguaje propio, al tiempo que contribuye a formar una nueva generación de coleccionistas.

El proyecto parte de la convicción de que el crecimiento de los artistas está estrechamente ligado al desarrollo de un coleccionismo que evolucione junto a ellos.

A diferencia de la gran sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Rainieri, cuyos más de 400 metros cuadrados representan un importante reto museográfico para quienes inician su carrera, La cantera fue concebida como un espacio de aproximadamente 35 metros cuadrados que reduce las exigencias de producción y montaje, permitiendo que los artistas concentren sus esfuerzos en lo esencial: la creación de sus obras.

Con esta iniciativa, el Centro aspira a convertir La cantera en un referente por su capacidad para descubrir talento.

La visión es que, dentro de algunos años, este espacio sea reconocido como el lugar donde expusieron por primera vez artistas que formarán parte de la escena consolidada del arte dominicano.

Del mismo modo, busca convertirse en el escenario donde muchos futuros coleccionistas adquieran su primera obra y comiencen una relación duradera con el arte nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/jose-carlos-nazario-y-jake-kheel-durante-el-panel-en-el-auditorio-del-centro-cultural-rainieri-1-0f10ef6f.jpg José Carlos Nazarrio y Jake Kheel durante panel. (CORTESÍA DEL CENTRO CULTURAL RAINIERI)

Visiones de Yauya

La programación de La cantera inició con Visiones de Yauya, una propuesta del escritor y artista interdisciplinario José Carlos Nazario, inaugurada el pasado 10 de junio mediante un panel de conversación sobre el proceso creativo de la exposición. La muestra permanecerá abierta al público hasta mediados de septiembre.

La serie nace de la experiencia personal de Nazario durante la pandemia, cuando encontró en los paisajes de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas un espacio de contemplación y refugio creativo.

A partir de recorridos constantes por los manantiales, el artista desarrolló una investigación visual en la que la memoria, la observación y la imaginación convergen para reinterpretar un territorio en permanente transformación.

Compuesta por cuatro obras de gran formato realizadas en tinta, acuarela, acrílico y aguadas de cúrcuma y café sobre papel, Visiones de Yauya presenta paisajes imaginarios inspirados en Los Ojos Indígenas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/espacio-la-cantera--1-88bf3adc.jpg Espacio La Cantera. (CORTESÍA DEL CENTRO CULTURAL RAINIERI)

Las piezas no buscan reproducir fielmente el paisaje, sino reconstruirlo desde la intuición y el inconsciente, siguiendo un método creativo influenciado por el automatismo surrealista, en el que cada obra se desarrolla de manera orgánica a medida que avanza el trazo.

La exposición propone una lectura distinta de Punta Cana, alejándose de la imagen tradicional asociada al turismo de sol y playa para presentar el territorio como una fuente de inspiración para las artes visuales.

En las obras de Nazario conviven naturaleza, memoria e imaginación, invitando al espectador a descubrir nuevas posibilidades narrativas dentro de un paisaje ampliamente conocido.

Con La cantera, el Centro Cultural Rainieri fortalece su misión de impulsar el talento dominicano, generar espacios de encuentro entre artistas y público, y contribuir al crecimiento de un ecosistema cultural donde la creación, el coleccionismo y la apreciación artística evolucionen de manera conjunta.

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