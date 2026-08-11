RTVD destaca su audiencia de 8.2 millones durante Juegos Centroamericanos y del Caribe

Héctor Gómez, Cosiris Rodríguez y José Gómez en la conducción de una transmisión por RTVD. ( CORTESÍA DE RTVD )

Más de 8.2 millones de espectadores siguieron a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD) las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 durante sus 15 días de transmisión, en una cobertura que llevó a los hogares dominicanos las principales competencias y los momentos más destacados de la participación de los atletas del país.

Los datos forman parte de un informe ejecutivo de audiencia preparado por Media Express, empresa especializada en medición y análisis de audiencia, cuyos resultados reflejan el alcance registrado por RTVD durante el período de transmisión de la justa deportiva. El informe establece una audiencia neta estimada de 8.22 millones de personas y un 80% del share entre los canales que transmitieron los juegos, posicionando a la planta televisora como la señal líder de cobertura.

Entre las disciplinas transmitidas el voleibol y el atletismo fueron los deportes de mayor audiencia, con un 40% y 39% respectivamente. Ambas disciplinas concentraron conjuntamente el 79% del "share" de audiencia por deportes.

Los resultados reflejan que el impacto de la cobertura de RTVD se extendió a las diferentes regiones del país. El Gran Santo Domingo concentró el 37% de la audiencia, seguido por el Cibao y Norte con 35%, mientras que el Sur alcanzó 16% y la región Este un 12%, evidenciando el alcance de la transmisión.

Reacciones oficiales

El 55% de quienes siguieron los juegos tenía 35 años o más, mientras que el 45% correspondió a personas menores de 35 años, esta distribución evidencia que la transmisión logró atraer tanto al público adulto como a las nuevas generaciones, convirtiendo la cobertura en un contenido de alcance familiar, para todo público.

Las cifras fueron valoradas por el director general de RTVD, Iván Ruiz, como una muestra del interés y el respaldo de la audiencia a los acontecimientos deportivos que reúnen a los dominicanos alrededor de sus atletas y de la bandera nacional.

"Estos 8.2 millones de espectadores son, sobre todo, 8.2 millones de gracias", expresó Ruiz al referirse a la respuesta del público durante la cobertura.

El veterano productor destacó que detrás de las cifras de audiencia hay miles de familias que hicieron de cada jornada deportiva un momento para compartir, celebrar los triunfos y acompañar a los atletas dominicanos en sus competencias.

"Nos sentimos muy orgullosos de estos resultados, pero, sobre todo, profundamente agradecidos. Detrás de cada persona que nos acompañó hay una familia, un joven, una madre, un padre o un abuelo que se sentó frente al televisor para vivir y disfrutar lo que estaban haciendo nuestros atletas", manifestó.

Durante los 15 días de competencia, RTVD ofreció una cobertura especial de los Juegos, acercando a la audiencia las principales disciplinas, las actuaciones de la delegación dominicana y los momentos que marcaron la participación del país en la justa regional.

Para Ruiz, el respaldo recibido también representa un compromiso para continuar fortaleciendo una televisión pública capaz de conectar con la ciudadanía y de dar espacio a acontecimientos que forman parte de la vida y la identidad de los dominicanos.

"Recibimos estos resultados con mucha humildad y, al mismo tiempo, con un gran sentido de responsabilidad. El pueblo dominicano nos permitió entrar nuevamente a sus hogares para compartir algo que nos une: el orgullo de ver a nuestros atletas representar al país", señaló.

El director general de RTVD agradeció a la audiencia por elegir la televisora pública para seguir las competencias y acompañar a los atletas dominicanos durante cada jornada.

"A quienes encendieron sus televisores, celebraron cada victoria, sufrieron cada derrota y vivieron con emoción estos Juegos, simplemente gracias. Esta respuesta nos compromete a seguir haciendo una televisión pública cercana a la gente y orgullosa de lo nuestro", expresó Ruiz.

Los resultados de audiencia alcanzados durante la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 constituyen, según la dirección de RTVD, un estímulo para continuar desarrollando contenidos deportivos y de interés nacional que permitan a los dominicanos sentirse representados y conectados con los grandes acontecimientos del país.

"Estos 8.2 millones de espectadores nos dejan, más que un número, una enorme responsabilidad y muchas razones para seguir trabajando por una televisión pública al servicio de todos los dominicanos", concluyó Iván Ruiz.