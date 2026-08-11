Eduardo García Michel pone en circulación obra "Vitriólico y sus personajes, diálogos y relatos"

El economista, historiador y escritor Eduardo García Michel presentó el segundo volumen de su obra "Vitriólico y sus personajes, diálogos y relatos".

La publicación reúne textos construidos alrededor de personajes que, con el tiempo, han adquirido vida propia y se han convertido en una vía para observar y cuestionar distintos aspectos de la realidad actual dominicana.

La actividad contó con las palabras de bienvenida de Idelfonso Álvarez, mientras que el prólogo estuvo a cargo del sociólogo e historiador José del Castillo, quien destacó algunos de los principales temas que atraviesan los escritos del autor.

García Michel, quien publica cada martes la columna "En Directo" en Diario Libre, expresó su agradecimiento al Archivo General de la Nación por la edición de la obra y manifestó sentirse honrado de que sus escritos fueran acogidos por una institución vinculada con la preservación de la memoria histórica de la nación.

Durante su intervención, el escritor explicó que los personajes que aparecen en sus textos han terminado adquiriendo autonomía y se han convertido, incluso, en una fuente para sus propias reflexiones. Sus diálogos le proporcionan elementos que posteriormente utiliza como punto de partida para desarrollar sus opiniones.

El autor definió el libro como el resultado de muchos años de trabajo orientados a contribuir, mediante la opinión, la crítica y en ocasiones la sátira, a la construcción de un país mejor.

Para García Michel, retratar la cotidianidad a través de sus artículos constituye también una forma de dejar testimonio de una época. Los asuntos que abordan sus personajes, considera, podrían formar parte en el futuro de estudios sociológicos, económicos e históricos sobre la sociedad dominicana.

Una mirada crítica al país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0305-eb0870d0.jpg La obra fue obsequiada a los presentes y se encuentra en el Archivo General de la Nación,donde se desarrolló la puesta en circulación. (JUAN GUIO)

En el prólogo, José del Castillo identifica como una de las constantes en las columnas de García Michel su preocupación por el lugar que ocupan la agropecuaria y su relación con la industria nacional en las políticas públicas y en el debate mediático.

El texto aborda, entre otros asuntos, las dificultades que enfrenta la producción agropecuaria dominicana, la ganadería de leche, el cacao, el café, los cítricos y el banano, así como la necesidad de impulsar la producción nacional y agregar valor a las materias primas.

También destaca las reflexiones del autor sobre el endeudamiento de República Dominicana, el déficit fiscal del Banco Central y sus repercusiones en la inversión pública y en las políticas monetarias y financieras.

A estos temas se suman sus planteamientos sobre la seguridad social y el mercado laboral, áreas en las que García Michel aboga por reformas dirigidas a ampliar la protección social y universalizar los beneficios.

Entre la economía, la historia y las letras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0313-38f77f99.jpg Eduardo García Michel (JUAN GUIO)

La presentación de la obra también permitió repasar la trayectoria profesional e intelectual de García Michel. Nacido en Moca, realizó estudios de filosofía y letras y ciencias económicas, además de una maestría en administración de la integración económica en Caracas, Venezuela.

Su carrera profesional incluye funciones en el Banco Nacional de la Vivienda, el Banco Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó como vicecanciller para asuntos económicos. También fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de macroeconomía y desarrollo económico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Es socio fundador de EcoCaribe y fundador y presidente de la Fundación Siglo XXI. Su producción bibliográfica abarca temas económicos, históricos y de opinión, además de obras vinculadas con Moca y episodios de la historia dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0300-5abb4b34.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0290-adfba22a.jpg Amín Canaán Gómez y Hugo Bueno Pascal. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0302-70e0cfc3.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/img-20260811-wa0303-709bc395.jpg (JUAN GUIO) ‹ >