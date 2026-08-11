El Jardín Botánico Nacional celebra su 50 aniversario con entrada gratuita y actividades

El Jardín Botánico Nacional celebra este sábado sus 50 años con una jornada de puertas abiertas y entrada gratuita para toda la ciudadanía. ( SUMINISTRADA POR EL JARDÍN BOTÁNICO )

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) celebrará este sábado 15 de agosto su 50 aniversario de fundación con una jornada especial de puertas abiertas, en la que la ciudadanía podrá disfrutar de entrada gratuita y de diversas actividades educativas, culturales y recreativas preparadas para conmemorar cinco décadas de compromiso con la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental.

Como parte de la celebración, durante toda la jornada no estará en circulación el tren del Jardín, con el propósito de motivar a los visitantes a recorrer sus espacios a pie y disfrutar de la naturaleza en compañía de familiares y amigos.

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana, con una jornada de observación de aves, recorridos por los pabellones de Plantas Medicinales, Helechos, Banco de Semillas y Laboratorio de Cultivo In Vitro, una mini charla educativa y un mini taller de pintura y reciclaje, dirigidos a toda la familia.

Asimismo, como parte de la programación especial, se proyectará un documental producido con motivo del 50 aniversario, que recoge momentos importantes de la historia del Jardín Botánico Nacional y sus principales aportes durante estas cinco décadas.

La proyección iniciará a las 2:00 de la tarde en el auditorio y se realizará en tres tandas, con el objetivo de facilitar la participación de los visitantes.

A las 3:00 de la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de la participación de un pinta caritas, mientras que visitantes y colaboradores compartirán un pastel conmemorativo como parte de esta celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/taller-de-reciclaje-4073f110.jpg Visitantes participan en un taller de reciclaje como parte de las actividades por el 50 aniversario del Jardín Botánico Nacional. (SUMINISTRADA POR EL JARDÍN BOTÁNICO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/observacion-de-aves-8cfc4738.jpg La celebración incluirá observación de aves, recorridos educativos, talleres, pintura, reciclaje y otras actividades para toda la familia. (SUMINISTRADA POR EL JARDÍN BOTÁNICO) ‹ >

Mensaje del director

Durante toda la jornada, el vivero permanecerá abierto en horario especial, ofreciendo al público la oportunidad de adquirir diferentes especies de plantas y llevarse a casa un pedacito de la naturaleza que caracteriza al Jardín. También , podrán visitar el Museo Ecológico Dr. Watson Perrygo y ver a través de dioramas las diferentes zonas de vida de la República Dominicana.

permanecerá abierto en horario especial, ofreciendo al público la oportunidad de adquirir diferentes especies de plantas y llevarse a casa un pedacito de la naturaleza que caracteriza al Jardín. , podrán visitar el y ver a través de las diferentes zonas de vida de la República Dominicana. El director general del JBN , Ing. Pedro Suárez invitó a las familias dominicanas a participar de esta jornada y celebrar junto al Jardín Botánico sus cinco décadas de historia.

del , invitó a las familias dominicanas a participar de esta jornada y celebrar junto al Jardín Botánico sus de historia. "Estos 50 años representan cinco décadas de compromiso con la protección de nuestra flora, la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de este gran pulmón de la ciudad de Santo Domingo. Queremos celebrar este aniversario junto a la ciudadanía, porque este es un Jardín de todos y para todos", expresó.

Programación Las actividades conmemorativas se desarrollarán durante todo el mes de agosto e incluyen encuentros dirigidos a servidores, investigadores, comunidades, familias y público en general. Viernes 7 de agosto: Campamento El Guanito, dirigido a los hijos de los servidores del JBN. Viernes 14 de agosto: Eucaristía de Acción de Gracias. El Jardín Botánico Nacional estará cerrado al público. Sábado 15 de agosto: Día del 50 aniversario. Entrada gratuita al Jardín y sin circulación del tren. Jueves 20 de agosto: Simposio "50 Años de Ciencia y Conservación de Nuestra Flora". Viernes 21 de agosto: Taller sobre Sistemática y Filogenia de Orchidaceae. Jueves 27 de agosto: Puesta en circulación de un opúsculo dedicado al Dr. Rafael María Moscoso, primer botánico dominicano. Domingo 30 de agosto: Rally Familiar Nacional, dirigido a los miembros del Club de Caminantes y a las familias en general. La gran familia botánica invita a toda la ciudadanía a celebrar este sábado 15 de agosto sus 50 años, disfrutando de una jornada gratuita para compartir, caminar y conectar con la naturaleza en familia.