Disney apela a la nostalgia con el regreso de Camp Rock 18 años después

Kevin Jonas, Nick Jonas, Demi Lovato y Joe Jonas en el estreno de "Camp Rock 3" en Burbank, California. ( AFP / VALERIE MACON )

Durante los últimos años, la industria del entretenimiento ha descubierto algo que parecía poco probable: los espectadores que crecieron con Disney Channel ya son adultos, pero continúan teniendo una relación emocional muy fuerte con las películas, series y canciones de su adolescencia.

Ahora Disney pone esa nostalgia a prueba con una franquicia que llevaba casi veinte años fuera de juego.

Este jueves 13 de agosto, Disney Channel estrena Camp Rock 3 y, un día después, la película estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

La nostalgia como estrategia de programación

En 2008, Disney no necesitaba explicar qué era Camp Rock. La película llegó en pleno auge de High School Musical y formaba parte de una maquinaria en la que televisión, música y estrellas juveniles funcionaban prácticamente como un mismo producto.

El estreno original, el 20 de junio de aquel año, consiguió 8.9 millones de espectadores en Estados Unidos. Solo High School Musical 2 había logrado una audiencia superior entre las películas originales de Disney Channel.

La música amplificó todavía más el fenómeno: This Is Me, interpretada por Demi Lovato y Joe Jonas, llegó al número nueve del Billboard Hot 100.

Era una época en la que una película podía convertirse en un álbum, una canción podía convertirse en un fenómeno y sus protagonistas podían pasar directamente de la pantalla a las listas de éxitos.

El caso de Camp Rock resulta especialmente significativo porque dos de sus nombres principales mantuvieron una carrera musical mucho después de que la franquicia desapareciera.

Demi Lovato desarrolló una trayectoria propia como cantante y los Jonas Brothers, que empezaban a consolidarse como banda juvenil al momento del estreno de la película, terminaron convirtiéndose en todo un fenómeno internacional.

La trama

Joe, Nick y Kevin Jonas recuperan sus personajes de Connect 3, la banda ficticia de la saga. En esta ocasión, Shane, Nate y Jason Gray preparan una gira de reunión y necesitan encontrar un nuevo telonero.

La búsqueda conduce de nuevo a Camp Rock. La diferencia es que ahora los antiguos protagonistas han cambiado de posición: ya no son los jóvenes que aspiran a triunfar, sino quienes deben decidir quién tiene el talento necesario para hacerlo.

La película recupera también a Maria Canals-Barrera como Connie, la madre de Mitchie Torres.

Demi Lovato aparecerá como Mitchie en un cameo. Su participación no supone el regreso de la protagonista original al frente de la saga, sino una conexión puntual con la historia que comenzó en 2008.

Tanto Lovato como los Jonas Brothers aparecen además como productores ejecutivos, por lo que su regreso tiene una dimensión que va más allá de la pantalla.

El verdadero riesgo de la película está en quienes todavía no tienen un recuerdo asociado a Camp Rock.

Liamani Segura encabeza el nuevo grupo como Sage, junto a Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie, Ava Jean como Madison y Sherry Cola como Lark.

Son ellos quienes ocupan el centro de la historia y quienes tienen que conseguir que la franquicia funcione para una audiencia diferente.

La operación es, en realidad, bastante sencilla: los nombres conocidos generan curiosidad y los nuevos intérpretes tienen la misión de construir el siguiente fenómeno.

Una banda sonora diseñada para activar recuerdos

Disney tampoco ha dejado la música en segundo plano. La película contará con 17 canciones entre composiciones inéditas y nuevas versiones de temas pertenecientes a las entregas anteriores.

Los Jonas Brothers, como Connect 3, presentan Come On Over y participan junto al nuevo reparto en una revisión de We Rock, uno de los temas más reconocibles de la primera película.

El primer adelanto musical, One Beat Away, llegó el 1 de julio con Liamani Segura y el resto del reparto.

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