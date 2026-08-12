La coreógrafa Wanda Camilo es la nueva directora del Ballet Folklórico Nacional Dominicano

La Dirección General de Bellas Artes anuncian la designación de la destacada bailarina y coreógrafa Wanda Camilo como nueva directora del Ballet Folklórico Nacional Dominicano.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, expresó que la designación de Camilo responde a su idóneo perfil profesional, a su notable trayectoria artística y a su firme compromiso con la proyección de la cultura dominicana.

"Estamos muy complacidos, satisfechos y seguros del excelente desempeño que esta gran profesional aportará a la institución", afirmó Sallent.

Al asumir formalmente el cargo, Wanda Camilo manifestó sentirse sumamente honrada y agradecida por la confianza depositada por las autoridades de la institución cultural.

"Me siento sumamente feliz y agradecida con el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes por tomar en cuenta nuestra trayectoria para venir a sumar a la dirección del Ballet Folklórico Nacional Dominicano. Soy de las que piensa que uno no llega a la meta solo, sino que se logra en equipo, y el trabajo realizado en los Juegos Centroamericanos es un vivo ejemplo de ello", manifestó Camilo tras ser juramentada por la directora general de Bellas Artes.

Fortalecimiento

Asimismo, la nueva titular aseguró que asume esta posición con la firme disposición de aportar al fortalecimiento de la compañía y de continuar enalteciendo las raíces de la nación.

"Llego con total apertura para aportar a este maravilloso equipo y con un profundo respeto hacia las gestiones anteriores que han realizado un gran trabajo. Vamos a continuar enalteciendo esas raíces para que nuestra compañía siga propulsando, con todo el orgullo, nuestra dominicanidad e identidad", afirmó.

Con esta designación, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes reafirman su compromiso de impulsar el arte folklórico nacional y de proyectar la identidad dominicana a través de la danza en escenarios nacionales e internacionales.