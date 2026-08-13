Santiago se prepara para la obra teatral "Perdida Mente" en el Gran Teatro del Cibao

De izquierda a derecha: Olga Bucarelli, Karina Noble, Cecilia García, Pachy Méndez y Laura Rivera, protagonistas de "Perdida Mente". ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN )

El público de Santiago y todo el Cibao tendrá la oportunidad de disfrutar de una propuesta teatral de gran nivel con la presentación de Perdida Mente.

La obra que se presentará los días 4 y 5 de septiembre a las 8:00 de la noche en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, reunirá en escena a destacadas figuras de la actuación dominicana.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa celebrado este miércoles en un hotel de esta ciudad, al que asistieron periodistas e invitados especiales, entre ellos, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien acudió para respaldar la iniciativa que reúne a relevantes actrices.

Actrices destacadas

La producción marca un momento especial para el teatro dominicano al reunir por primera vez en escena a las primeras actrices Cecilia García, Karina Noble y Olga Bucarelli, tres reconocidas artistas con una extensa trayectoria profesional que acumulan más de cinco décadas de trabajo artístico.

Asimismo, Perdida Mente contará con las actuaciones de las destacadas actrices Pachy Méndez y Laura Rivera.

Uno de los elementos novedosos de esta propuesta es la incorporación de una banda sonora original, algo poco habitual en las producciones dramáticas y de comedia que llegan a los escenarios dominicanos.

La música original fue compuesta especialmente para la obra por el maestro Dante Cucurullo, reconocido compositor y director de orquesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-105149-am-2-dbd7e74c.jpeg De izquierda a derecha: Pachy Méndez, Karina Noble, Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago; Cecilia García, Olga Bucarelli y Laura Rivera, durante el encuentro con la prensa. (SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-105149-am-1-ad6cd204.jpeg De izquierda a derecha: Carlos Espinal, director de la obra; Olga Bucarelli, Karina Noble, Cecilia García, Pachy Méndez y Laura Rivera, integrantes del elenco de "Perdida Mente". (SUMINITADA POR LA PRODUCCIÓN) ‹ >

Celebración de colaboración

La propuesta escénica también cuenta con el trabajo de Ángela Bernal, destacada escenógrafa y directora de Tracke Stage.

Otro motivo de celebración será el aniversario de una colaboración artística que ha marcado dos décadas. Cecilia García y el director de la obra Carlos Espinal cumplen este año 20 años de colaboración artística ininterrumpida.

Con una combinación de grandes intérpretes, música original, una propuesta escenográfica cuidada y un encuentro inédito de figuras de amplia trayectoria, Perdida Mente apuesta por ofrecer al público santiaguero una experiencia teatral de calidad.

"Las funciones serán los viernes 4 y sábado 5 de septiembre, a las 8:00 de la noche , en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao , invitando a los amantes del buen teatro a ser parte de este esperado estreno nacional en Santiago", resaltaron las actrices durante el encuentro con medios de todo el Cibao.

, en la sala Julio Alberto Hernández del , invitando a los amantes del a ser parte de este esperado estreno nacional en Santiago", resaltaron las actrices durante el encuentro con medios de todo el Cibao. La obra es para mayores de 13 años acompañados de un adulto y las boletas están a la venta en UepaTickets.com.