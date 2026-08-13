Manuel y Hermes Meccariello celebran 34 años de trayectoria en la televisión dominicana

Los hermanos Manuel y Hermes Meccariello Cádiz conmemoran más de tres décadas de carrera televisiva y agradecen al público dominicano por acompañarlos durante 34 años. ( SUMINISTRADA POR LOS PRESENTADORES. )

En un medio donde la permanencia representa uno de los mayores desafíos, Manuel y Hermes Meccariello Cádiz celebran con profunda gratitud 34 años ininterrumpidos en la televisión dominicana, consolidándose como una de las duplas más queridas, respetadas y consistentes de la comunicación nacional.

Desde sus inicios, cuando apenas eran unos niños, hasta convertirse en comunicadores de sólida trayectoria, los hermanos mellizos han construido una carrera sustentada en la disciplina, la preparación constante, el respeto por el público y la firme convicción de que es posible hacer una televisión entretenida, responsable y fiel a los valores.

Más que un aniversario, estos 34 años representan un recorrido lleno de aprendizajes, desafíos, evolución y crecimiento, tanto en el ámbito personal como profesional. Durante este tiempo, Manuel y Hermes han sido protagonistas y testigos de la transformación de la televisión dominicana, adaptándose a cada cambio sin perder la esencia que los ha distinguido desde el primer día.

"Han sido 34 años de grandes enseñanzas. La televisión nos ha permitido crecer frente a millones de personas, aprender de nuestros errores, celebrar nuestros aciertos y, sobre todo, comprender la enorme responsabilidad que implica entrar cada semana a los hogares dominicanos. Hoy somos comunicadores más maduros, más conscientes y con un compromiso aún mayor de ofrecer contenidos que informen, entretengan y dejen un mensaje positivo", expresan ambos.

Actualmente, Manuel y Hermes conducen cada sábado el programa "Manuel y Hermes", una revista semanal de variedades que se transmite de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por CERTV, Canal 4, con cobertura para la República Dominicana y los Estados Unidos.

Programa de variedades

El espacio se ha consolidado como una propuesta fresca, dinámica y familiar, que integra entrevistas exclusivas, entretenimiento, cultura, actualidad, turismo, espectáculos, responsabilidad social, moda, salud y diversos segmentos especializados, ofreciendo al público una producción moderna, cercana y de contenido.

Durante más de tres décadas, los comunicadores han mantenido una línea editorial basada en el respeto, la credibilidad y el entretenimiento responsable, demostrando que es posible evolucionar con la televisión sin renunciar a los principios que inspiran una comunicación de calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-23313-pm-74359650.jpeg (SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA)

"La televisión nos ha regalado la oportunidad de crecer junto a nuestro público" Hermes Meccariello Presentadora de televisión “

Mucho más que una cifra

"Celebrar 34 años en la televisión significa agradecer profundamente al público que ha creído en nosotros desde el primer día. Hemos crecido frente a las cámaras, aprendido de cada experiencia y hoy valoramos más que nunca la confianza de quienes nos acompañan cada semana. Nuestro mayor compromiso sigue siendo ofrecer una televisión limpia, respetuosa, cercana y con contenidos que aporten a la sociedad. Esa ha sido nuestra esencia y seguirá siendo nuestro norte".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-20642-pm-a43db7f2.jpeg (SUMINISTRADA POR EL PRODUCTOR)

"Cada programa es una nueva oportunidad para honrar la confianza del público" Manuel Meccariello Presentador “

Por su parte, Manuel Meccariello afirma que la permanencia solo es posible cuando existe pasión, disciplina y un profundo sentido de responsabilidad.

"Treinta y cuatro años después seguimos sintiendo la misma emoción de salir al aire. La televisión nos enseñó que el verdadero éxito no consiste únicamente en mantenerse, sino en evolucionar sin perder los valores. Hemos aprendido, madurado y fortalecido nuestro compromiso con una comunicación responsable. Cada sábado asumimos el reto de ofrecer una producción actual, entretenida y de calidad, porque creemos firmemente en una televisión que informe, eduque y entretenga con respeto".

De su trayectoria

Más allá de las cámaras, Manuel y Hermes han construido una trayectoria basada en la autenticidad, el profesionalismo y la cercanía con la gente, cualidades que les han permitido mantenerse vigentes y conectar con distintas generaciones de televidentes.

A lo largo de estos 34 años han entrevistado a destacadas figuras nacionales e internacionales, cubierto importantes acontecimientos, impulsado causas sociales y servido como plataforma para promover el talento dominicano, consolidando un legado que continúa fortaleciéndose cada semana.

Hoy, al celebrar este importante aniversario, los hermanos Meccariello miran hacia el futuro con el mismo entusiasmo que los acompañó en sus inicios, convencidos de que aún quedan muchos sueños por cumplir, nuevos retos por asumir y muchas historias por contar.

miran hacia el con el mismo que los acompañó en sus inicios, convencidos de que aún quedan muchos sueños por cumplir, nuevos retos por asumir y muchas historias por contar. Con la gratitud como bandera y el compromiso como guía, Manuel y Hermes reafirman su apuesta por una televisión moderna, humana, innovadora y de calidad, fortaleciendo el vínculo que durante 34 años los ha unido al cariño y la confianza del pueblo dominicano.

"Gracias por permitirnos crecer junto a ustedes. Estos 34 años también les pertenecen a cada televidente que nos ha abierto las puertas de su hogar. Nuestro compromiso es seguir haciendo televisión con pasión, respeto y excelencia, porque esta historia apenas comienza y aún tenemos mucho por compartir", explicaron a través de un comunicado.