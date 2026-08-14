Comic Con República Dominicana anuncia tercera edición con Natalia Tena, estrella de "Harry Potter"

Afiche del Comic Con República Dominicana 2026. ( CORTESÍA DE COMIC CON RD )

Comic Con, el encuentro de cultura pop, cómics, anime, videojuegos y entretenimiento más importante del país, celebrará su tercera edición el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Puerto San Souci, Santo Domingo Este.

El evento forma parte del circuito de experiencias geeks más importantes de la región y que ha llevado a Centroamérica y el Caribe a figuras como Giancarlo Esposito, Pom Klementieff, Tyler Hoechlin, Finn Jones, Tom Wlaschiha, Carlos Villagrán y René García.

Invitados internacionales

La invitada estelar de esta edición es Natalia Tena, actriz y música británica reconocida mundialmente por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga de películas de Harry Potter y a Osha en la serie Game of Thrones de HBO.

Además de su sólida trayectoria en cine y televisión, Tena es la vocalista de la banda Molotov Jukebox.

El cartel de invitados se completa con tres de las voces más queridas del doblaje latinoamericano y un dúo de talla mundial:

Mike Leal (México), actor y director de doblaje que comenzó su carrera a los 7 años y se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del anime en Hispanoamérica: es la voz de Ash Ketchum en Pokémon desde la temporada 13 y de Eren Jaeger, protagonista de Attack on Titan .

(México), actor y director de doblaje que comenzó su carrera a los 7 años y se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del anime en Hispanoamérica: es la voz de en Pokémon desde la temporada 13 y de Eren Jaeger, protagonista de . Luis Carreño (Venezuela), célebre actor de doblaje, locutor y director, internacionalmente reconocido por ser la voz oficial en español latino de Bob Esponja , personaje al que interpreta ininterrumpidamente desde el año 2000.

(Venezuela), célebre actor de doblaje, locutor y director, internacionalmente reconocido por ser la en español latino de , personaje al que interpreta ininterrumpidamente desde el año 2000. Dafnis Fernández (México), es un reconocido actor de doblaje y locutor mexicano. Sus papeles más famosos incluyen a Roronoa Zoro en One Piece, Tyrion Lannister en Game of Thrones y Gabriel Agreste / Hawk Moth en Miraculous: Las aventuras de Ladybug..

(México), es un reconocido actor de doblaje y locutor mexicano. Sus papeles más famosos incluyen a en One Piece, Tyrion Lannister en y Gabriel Agreste / Hawk Moth en Miraculous: Las aventuras de Ladybug.. Banana Cospboys (México), afamado dúo de cosplayers profesionales integrado por Luis Gamboa (Jinu) y Eduardo Peralta (Abby), reconocidos a nivel internacional por la asombrosa calidad de sus trajes, la elaboración de props mecánicos y sus dinámicas presentaciones.

En representación del talento local, participará Kosena Master, ilustrador y artista 2D de videojuegos dominicano, conocido por su vibrante estilo de diseño de personajes, su artbook en desarrollo "Barrio!" y los talleres de creación de personajes que imparte.

Dos días de shows y concursos

Durante los diferentes escenarios del evento se presentarán actividades y espectáculos como el MegaUnboxing, uno de los shows más queridos por el público; el especial de stand up comedy "Café Internet" de Minor Pérez; y el bloque de terror de Proyecto Paranormal Latam con Israel Barrantes, conocido por la producción Noctis.

El bloque K-Mecca Con traerá el concurso de coreografía, canto y múltiples actividades para la comunidad K-pop.

El cosplay, protagonista absoluto

Como plato fuerte, la tercera edición será sede de la Mega Cosplay Master Cup Centroamérica, con cupo para 32 participantes e inscripciones abiertas a partir del 29 de agosto.

El primer lugar se llevará un viaje todo pago a Megacon Costa Rica 2027, participación como juez del Top 8 de Megacon junto a invitados internacionales, una sesión de fotos profesional de campeón con el Kameko Cosplay (Costa Rica), una tarjeta de regalo de 200 dólares en la tienda comercial Panda (Costa Rica) y el trofeo de campeón oficial de la Master Cup.

Programa de creadores de contenido

La organización presenta además su Programa de Creadores de Contenido, una comunidad de más de dos millones de personas que conecta, comunica y convierte.

El programa integra a creadores de diferentes comunidades como embajadores del evento, conectando invitados, actividades y marcas con miles de personas a través de contenido auténtico antes, durante y después de cada edición.

Boletas

Las entradas estarán disponibles próximamente en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo, con precios que comienzan desde 1,500 pesos en semana de preventa.

Para los fans que quieran vivir la experiencia completa, estarán disponibles dos membresías exclusivas:

Club VIP ( 100 dólares ): incluye entradas para ambos días, camiseta oficial 2026, Funko random, gafete de arte y lanyard exclusivos 2026, gorra oficial by Jagi, pin de diseño exclusivo 2026 by Pinteresting, pulsera de seguridad con diseño VIP y caja de colección con diseño exclusivo.

( ): incluye entradas para ambos días, camiseta oficial 2026, Funko random, gafete de arte y lanyard exclusivos 2026, gorra oficial by Jagi, pin de diseño exclusivo 2026 by Pinteresting, pulsera de seguridad con diseño VIP y caja de colección con diseño exclusivo. Club VIP+ (150 dólares): todo lo anterior más dos experiencias con invitados internacionales.

Las experiencias con los invitados (fotos, autógrafos y encuentros) estarán disponibles en www.geeksplace.net.

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