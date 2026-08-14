Lucy Davis, actriz de "The Office", revela que padece un cáncer incurable: "Ya es demasiado tarde"

Lucy Davis en una imagen de archivo. La actriz de The Office padece un cáncer. ( CAPTURA DE VIDEO DE UNA ESCENA DE THE OFFICE. )

Lucy Davis ha decidido hablar públicamente sobre una de las etapas más difíciles de su vida. La actriz británica, de 53 años, reveló que padece un cáncer de mama en estadio 4 que ha hecho metástasis en los huesos y que, según explicó, es incurable.

Davis, reconocida internacionalmente por su interpretación de Dawn Tinsley, la recepcionista de la versión británica de The Office, compartió la noticia con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en redes sociales. La intérprete explicó que recibió el diagnóstico hace aproximadamente un año y medio y que la enfermedad se ha extendido a distintas zonas de su cuerpo, entre ellas la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas.

"Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 4, que ha hecho metástasis en los huesos", explicó la actriz.

Davis relató que el cáncer comenzó con un pequeño cambio en uno de sus senos que, en un primer momento, no consideró especialmente preocupante. Más que un bulto claramente perceptible, describió aquella primera señal como una zona endurecida a la que inicialmente no concedió mayor importancia.

A partir de su propia experiencia, la actriz quiso lanzar un mensaje a quienes la siguen y subrayar la importancia de prestar atención a cualquier alteración física que pueda resultar inusual, así como de acudir a las revisiones médicas correspondientes.

Su testimonio busca poner el foco en la necesidad de no minimizar señales que, aunque puedan parecer insignificantes, requieren una evaluación profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/felconfidencialcomoriginal1f559b3c81f559b3c8a373469889c1a0c8c7dbe88-036f945d.jpg La actriz que dio vida a Dawn Tinsley ha compartido su situación y ha pedido a sus seguidores que no pasen por alto ningún cambio en su cuerpo (EFE EPA / MIKE NELSON)

"El cáncer es incurable"

La actriz también decidió abordar con absoluta franqueza el pronóstico de su enfermedad. Davis aseguró que su cáncer ya no puede curarse y afirmó que "ya es demasiado tarde para la quimioterapia".

Ante esa realidad, la intérprete explicó que ha optado por concentrarse en el presente y aprovechar el tiempo que tiene por delante de la manera que considera más fiel a su personalidad: con humor y tratando de disfrutar tanto como sea posible.

"Ahora mismo, intento vivir lo que me quede de vida de la forma más divertida posible", expresó.

Lejos de presentar su experiencia únicamente desde el dolor, Davis aseguró que incluso una situación tan devastadora le ha dejado aprendizajes. "Siempre me gusta encontrar lecciones que aprender en cualquier cosa negativa que ocurra. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él, y estoy agradecida por ello", escribió.

La enfermedad también ha tenido un impacto considerable en su movilidad. Davis explicó que en determinados momentos el dolor puede llegar a ser insoportable y que permanecer de pie durante períodos prolongados o caminar puede resultarle especialmente difícil. En ocasiones, incluso necesita utilizar una silla de ruedas.

Sin embargo, la actriz ha decidido no renunciar al sentido del humor que la ha acompañado durante su carrera. De hecho, contó que pidió expresamente a sus amigos y familiares que continuaran bromeando con ella y que evitaran tratarla de manera diferente por estar enferma.

Para Davis, conservar esa normalidad ha sido una parte fundamental de su manera de afrontar la enfermedad.

"Lo que más me ha ayudado ha sido el humor", señaló, al tiempo que explicó que sentirse tratada constantemente como una persona enferma puede resultar especialmente doloroso.

"No hay nada que te haga sentir peor que ser tratado como si estuvieras enfermo", afirmó.

Davis también sorprendió por la serenidad con la que habló sobre el futuro. La actriz aseguró que no siente miedo ante lo que pueda suceder y manifestó haber alcanzado una aceptación personal de su situación.

"No me da miedo lo que venga después. Estoy en paz con ello", escribió.

En uno de los pasajes más íntimos de su mensaje, hizo referencia a Gracie, su perra, y expresó su deseo de volver a verla "antes de lo esperado", en una reflexión que deja entrever la dimensión profundamente personal con la que está afrontando este momento.

Una carrera más allá de The Office

Lucy Davis alcanzó una especial popularidad gracias a The Office, la emblemática comedia británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, en la que interpretó a Dawn Tinsley. Su personaje se convirtió en una pieza importante dentro de la historia de la serie y contribuyó a consolidar su trayectoria en televisión.

Años después, Davis volvió a conquistar a una nueva generación de espectadores al interpretar a Hilda Spellman en Las escalofriantes aventuras de Sabrina , producción de Netflix inspirada en el personaje de Sabrina Spellman.

en , producción de inspirada en el personaje de Sabrina Spellman. A lo largo de su carrera, la actriz también ha participado en numerosas producciones de televisión y cine, construyendo una trayectoria que se extiende mucho más allá de los personajes por los que el público la reconoce.

Ahora, al hacer público su diagnóstico, Davis ha transformado su propia experiencia en un mensaje de concienciación: escuchar al propio cuerpo, no restar importancia a los cambios inesperados y mantener, incluso en las circunstancias más difíciles, aquello que ayuda a preservar la identidad y la dignidad personal.